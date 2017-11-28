29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 декабря в пункте пропуска "Домачево" (Беларусь) - "Славатыче" (Польша) возобновляется движение грузовых транспортных средств и автобусов массой до 7,5 т, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Действующее до этого времени ограничение на проезд связано с проведением ремонтных работ автомобильного моста через реку Западный Буг.-0-