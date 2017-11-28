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В пункте пропуска "Домачево" с 1 декабря возобновится движение грузовиков и автобусов
29.11.2017 14:27 — Новости Общества | БелТА
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 декабря в пункте пропуска "Домачево" (Беларусь) - "Славатыче" (Польша) возобновляется движение грузовых транспортных средств и автобусов массой до 7,5 т, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Действующее до этого времени ограничение на проезд связано с проведением ремонтных работ автомобильного моста через реку Западный Буг.-0-
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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 декабря в пункте пропуска "Домачево" (Беларусь) - "Славатыче" (Польша) возобновляется движение грузовых транспортных средств и...
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