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Житель Ивацевичского района получил 17 лет за нападение на таксиста в России

29.11.2017 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Брестский областной суд огласил приговор по обвинению 28-летнего жителя города Коссово в групповом разбое, повлекшем смерть человека.

Мужчину признали виновным в причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть человека и групповом разбое. Суд назначил ему 17 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщила TUT.BY официальный представитель Брестского областного суда Снежана Гришкевич.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Преступление мужчина совершил в ночь на 21 сентября 2014 года в российском городе Подольске. Вместе со знакомым (тоже белорусом — Прим. TUT.BY) он остановил автомобиль Kia, которым управлял 54-летний россиянин. Злоумышленники попросили водителя их подвезти и показали маршрут. На безлюдном участке они попросили остановится, а затем напали на водителя: один душил, второй бил по голове. Потерпевший вырвался и попытался скрыться. Нападавшие его догнали и избили. От полученных травм водитель скончался на месте.

Преступники забрали деньги, мобильник и автомобиль своей жертвы и скрылись. Транспортное средство они позже спрятали у реки под Смоленском.

Преступление раскрыли российские правоохранители. Одного нападавшего задержали в Москве. Второго — в Беларуси.

Задержанного в Москве белоруса осудили еще 9 октября 2015 года. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

 
 
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Мужчину судили за преступление трехлетней давности.

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