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Плохо аллергикам: в Минске будут активнее использовать злаковые травы

29.11.2017 15:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 ноя — Sputnik. В озеленении Минска планируется более широко использовать злаковые травы уже со следующего года, сообщила в среду журналистам глава службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова.

Плохо аллергикам: в Минске будут активнее использовать злаковые травы
© Sputnik/ Алексей Сазонов
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"Минскзеленстрой", традиционно, думает над украшением города на год вперед. Как анонсировали на предприятии, при озеленении города предпочтение отдадут естественности.

Больше злаковых трав и многолетников

По словам представителя "Минскзеленстроя", тенденции озеленения городов меняются в сторону естественности — в том числе использования злаковых трав и многолетников.

"Может быть, не все минчане готовы видеть колосящиеся высокие травы, они больше привыкли к яркому цветению. Поэтому мы будем постепенно создавать уголки с такими растениями, чтобы показать: это тоже хорошо и красиво, не все должно быть ярким и цветущим", — сказала она.

Ассортимент растений на следующий год и дизайн многих посадок уже определили. Заявки оформили в середине лета, следующий этап для "Минскзеленстроя" — провести тендер поставщиков рассады.

Плохо аллергикам: в Минске будут активнее использовать злаковые травы
© Sputnik/
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Проблемы для аллергиков?

Злаковые травы — одна из самых частых причин поллиноза, или аллергии на пыльцу. Более того, среди всех аллергий именно реакция на подобные растения встречается чаще всего, а самый "пик" цветения злаковых традиционно приходится на середину лета.

"Злаковые травы всегда дают очень выраженную реакцию, на них – самые распространенные аллергии", — рассказывала Sputnik детский врач-аллерголог Оксана Еленская.

Самые известные злаковые травы — тимофеевка, осока, мятлик луговой и другие. Чаще всего они растут на обычных газонах и лужайках, однако там высаживают невысокие виды, которые в период цветения подстригают.

Чаще всего негативно на них реагируют именно городские жители, а в июне-июле, во время цветения злаковых, количество обращений к врачам-аллергологам заметно возрастает.

 
Теги: Минск
 
 
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Аллергия на пыльцу злаковых растений - одна из самых распространенных в мире, особенно среди городских жителей.

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