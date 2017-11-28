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Плохо аллергикам: в Минске будут активнее использовать злаковые травы
29.11.2017 15:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя — Sputnik. В озеленении Минска планируется более широко использовать злаковые травы уже со следующего года, сообщила в среду журналистам глава службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова.
© Sputnik/ Алексей Сазонов
"Минскзеленстрой", традиционно, думает над украшением города на год вперед. Как анонсировали на предприятии, при озеленении города предпочтение отдадут естественности.
Больше злаковых трав и многолетников
По словам представителя "Минскзеленстроя", тенденции озеленения городов меняются в сторону естественности — в том числе использования злаковых трав и многолетников.
"Может быть, не все минчане готовы видеть колосящиеся высокие травы, они больше привыкли к яркому цветению. Поэтому мы будем постепенно создавать уголки с такими растениями, чтобы показать: это тоже хорошо и красиво, не все должно быть ярким и цветущим", — сказала она.
Ассортимент растений на следующий год и дизайн многих посадок уже определили. Заявки оформили в середине лета, следующий этап для "Минскзеленстроя" — провести тендер поставщиков рассады.
Проблемы для аллергиков?
Злаковые травы — одна из самых частых причин поллиноза, или аллергии на пыльцу. Более того, среди всех аллергий именно реакция на подобные растения встречается чаще всего, а самый "пик" цветения злаковых традиционно приходится на середину лета.
"Злаковые травы всегда дают очень выраженную реакцию, на них – самые распространенные аллергии", —
Самые известные злаковые травы — тимофеевка, осока, мятлик луговой и другие. Чаще всего они растут на обычных газонах и лужайках, однако там высаживают невысокие виды, которые в период цветения подстригают.
Чаще всего негативно на них реагируют именно городские жители, а в июне-июле, во время цветения злаковых, количество обращений к врачам-аллергологам заметно возрастает.
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Аллергия на пыльцу злаковых растений - одна из самых распространенных в мире, особенно среди городских жителей.
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