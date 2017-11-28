Плохо аллергикам: в Минске будут активнее использовать злаковые травы

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. В озеленении Минска планируется более широко использовать злаковые травы уже со следующего года, сообщила в среду журналистам глава службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова.



© Sputnik/ Алексей Сазонов Почему гибнут деревья в столице

"Минскзеленстрой", традиционно, думает над украшением города на год вперед. Как анонсировали на предприятии, при озеленении города предпочтение отдадут естественности.

Больше злаковых трав и многолетников

По словам представителя "Минскзеленстроя", тенденции озеленения городов меняются в сторону естественности — в том числе использования злаковых трав и многолетников.

"Может быть, не все минчане готовы видеть колосящиеся высокие травы, они больше привыкли к яркому цветению. Поэтому мы будем постепенно создавать уголки с такими растениями, чтобы показать: это тоже хорошо и красиво, не все должно быть ярким и цветущим", — сказала она.

Ассортимент растений на следующий год и дизайн многих посадок уже определили. Заявки оформили в середине лета, следующий этап для "Минскзеленстроя" — провести тендер поставщиков рассады.

Проблемы для аллергиков?

Злаковые травы — одна из самых частых причин поллиноза, или аллергии на пыльцу. Более того, среди всех аллергий именно реакция на подобные растения встречается чаще всего, а самый "пик" цветения злаковых традиционно приходится на середину лета.

"Злаковые травы всегда дают очень выраженную реакцию, на них – самые распространенные аллергии", — рассказывала Sputnik детский врач-аллерголог Оксана Еленская .

Самые известные злаковые травы — тимофеевка, осока, мятлик луговой и другие. Чаще всего они растут на обычных газонах и лужайках, однако там высаживают невысокие виды, которые в период цветения подстригают.

Чаще всего негативно на них реагируют именно городские жители, а в июне-июле, во время цветения злаковых, количество обращений к врачам-аллергологам заметно возрастает.