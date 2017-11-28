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Гинеколог о жизни после родов: как восстановить форму, справиться с депрессией и убрать растяжки
29.11.2017 16:18 — Новости Общества | Tut.by
После рождения ребенка жизнь и тело женщины неизбежно меняются. Фундамент физического и психического здоровья молодой мамы — правильное восстановление. Что нужно делать, когда можно идти в спортзал и как справиться с послеродовой депрессией — об этом и не только в новом проекте TUT.BY «Женское здоровье» рассказа опытный врач-гинеколог Наталья Мороз.
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После рождения ребенка жизнь и тело женщины неизбежно меняются. Фундамент физического и психического здоровья молодой мамы - правильное восстановление. Что нужно...
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