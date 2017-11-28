|
В Минске 22-летний хакер из России осужден на 4 года за разработку вредоносных программ
29.11.2017 16:43 — Новости Общества | Tut.by
Суд Октябрьского района Минска признал виновным 22-летнего россиянина в пособничестве компьютерному саботажу и разработке вредоносных программ. По материалам дела, преступная группа, в которую он входил, обманула более 600 белорусов.
Согласно приговору суда, парень признан пособником в преступлениях по ч.1 ст. 354 (Разработка, использование или распространение вредоносных программ) и ч. 2 ст. 351 (Компьютерный саботаж). А также в покушении на мошенничество.
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии усиленного режима, а также конфискации имущества. Об этом рассказала официальный представитель Минского городского суда Анастасия Шильвян.
В августе Следственный комитет
По материалам дела, через интернет компьютеры, планшеты и смартфоны сначала заражались вирусом.
«На экране появлялось сообщение о необходимости внесения денежных средств (в среднем 50 рублей) на баланс абонентских номеров в качестве оплаты штрафа за просмотр и хранение запрещенных законом материалов. После чего устройство якобы будет разблокировано», — рассказывала официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.
Следователи установили более 600 потерпевших, которые полностью или частично перечислили деньги. Общая сумма составила порядка 50 тысяч рублей.
Расследование в отношении других подозреваемых было выделено в отдельное производство. По состоянию на август, продолжались разыскные мероприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По материалам дела, мужчина входил в состав преступной группы, которая обманула более 600 человек.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии