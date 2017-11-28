Кабакович: взяточники с МТЗ остаются под стражей /

О задержании главного металлурга МТЗ Андрея Карася при получении взятки сегодня сообщил КГБ . Вместе с ним задержано еще одно должностное лицо, сын работника завода. Взятку передавал гражданин Украины, руководитель предприятия "Завод утяжелителей" Александр Скиба. Он был задержан несколькими неделями ранее сотрудниками КГБ . На сегодняшний день дело о коррупции передано в Следственный комитет.



© Sputnik / Виктор Толочко Что говорят на МТЗ о задержанном Карасе

"В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и установления всей противоправной деятельности фигурантов уголовных дел. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении фигурантов ранее была применена мера пресечения заключение под стражу. Она не изменялась", – рассказал Кабакович.

В отношении гражданина Украины Александра Скибы возбуждено дело по факту дачи взятки , соответственно, в отношении должностных лиц МТЗ – получение взятки. Предположительно коррупционная схема выстраивалась для закупки литейных материалов низкого качества для использования в производственных циклах МТЗ.

Комментарий начальника отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергея Кабаковича слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.