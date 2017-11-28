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Кабакович: взяточники с МТЗ остаются под стражей

29.11.2017 17:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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О задержании главного металлурга МТЗ Андрея Карася при получении взятки сегодня сообщил КГБ. Вместе с ним задержано еще одно должностное лицо, сын работника завода. Взятку передавал гражданин Украины, руководитель предприятия "Завод утяжелителей" Александр Скиба. Он был задержан несколькими неделями ранее сотрудниками КГБ. На сегодняшний день дело о коррупции передано в Следственный комитет.

Кабакович: взяточники с МТЗ остаются под стражей
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и установления всей противоправной деятельности фигурантов уголовных дел. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении фигурантов ранее была применена мера пресечения заключение под стражу. Она не изменялась", – рассказал Кабакович.

В отношении гражданина Украины Александра Скибы возбуждено дело по факту дачи взятки, соответственно, в отношении должностных лиц МТЗ – получение взятки. Предположительно коррупционная схема выстраивалась для закупки литейных материалов низкого качества для использования в производственных циклах МТЗ.

Комментарий начальника отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергея Кабаковича слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета нашей страны Сергей Кабакович рассказал радио Sputnik Беларусь о возбуждении уголовных...

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