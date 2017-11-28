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Кабакович: взяточники с МТЗ остаются под стражей
29.11.2017 17:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
О задержании главного металлурга МТЗ Андрея Карася при получении взятки
© Sputnik / Виктор Толочко
"В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и установления всей противоправной деятельности фигурантов уголовных дел. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении фигурантов ранее была применена мера пресечения заключение под стражу. Она не изменялась", – рассказал Кабакович.
В отношении гражданина Украины Александра Скибы
Комментарий начальника отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергея Кабаковича слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета нашей страны Сергей Кабакович рассказал радио Sputnik Беларусь о возбуждении уголовных...
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