Деньги на ветер. Лунинецкий райагросервис неправильно внес в почвы 2 тысячи тонн доломитовой муки

В Лунинецком районе — скандал. В нем вновь фигурирует доломитовая мука. Напомним, весной в Могилевской области ОАО «Быховрайагропромтехснаб» закопало в землю 3 тысячи тонн «доломитки», отчитавшись по бумагам, что почвы удобрили. Итог — уголовное дело. ОАО «Лунинецкий райагросервис» не зарыло, а раскидало по дернине и «посеяло» на ветер почти 2 тысячи тонн ценного порошка. В Комитете госконтроля подсчитали: за несколько лет выброшено свыше 33 тысяч рублей. Однако работники аграрной сферы в этих выводах сомневаются, пишет «СБ Беларусь Сегодня».



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Работы по известкованию кислых почв в области подходят к концу. Но кое-где на полях еще можно увидеть технику, вносящую удобрения. Делаю несколько снимков на угодьях ОАО «Парохонское» в Пинском районе. Тракторы идут по пашне, за ними — белый шлейф муки. Это научный подход. «Доломитка» осядет во вскопанную землю, кислотность нормализуется, а значит, здесь можно ожидать хорошего урожая.

А вот на сенокосах сельхозпредприятия «Редигерово-Агро» специалисты госконтроля увидели совсем другую картину. Председатель Пинского межрайонного КГК Владимир Петько вводит в курс дела:

— В августе мы закончили проверку ОАО «Лунинецкий райагросервис». Изучали и ход работ по известкованию почв. Сначала смотрели точки на карте, где по плану должны были вносить доломитовую муку, а потом выезжали на места. И сильно удивлялись, когда видели не вспаханные поля, а траву. То есть муку просто разбрасывали по лугу. И даже если его потом рекультивируют, то удобрение закопают в землю. Укос на таких угодьях будет мизерный, соответственно не избежать проблем с кормами. Соответственно неизбежно падение в производстве мяса и молока.

На известкование почв каждый год государство тратит из бюджета огромные средства. Владимир Петько озвучивает суммы. Только в этом году для страны выделено 65 миллионов рублей, в том числе на Брестчину — почти 9,5 миллиона. В Лунинецком районе в этом году уже освоено почти 340 тысяч рублей. Агросервисы вносят муку по плану, который разрабатывают ученые-аграрии. Например, на Брестчине этим занимается областная проектно-изыскательская станция химизации в Пружанах. Ее работники обследуют почвы на предмет окисления и делают проектно-сметную документацию на известкование. Работы тоже не из дешевых.

И за все это ни хозяйства, ни фермеры не платят ни копейки. Прекрасный подарок, ведь в хорошем урожае заинтересован каждый руководитель сельхозпроизводства. Но почему-то не у всех доходят руки до подготовки почвы к внесению даже бесплатных удобрений. В итоге техника выходит в заросшие луга. Именно так, говорит директор ОАО «Лунинецкий райагросервис» Владимир Кузменчук, получилось в его районе:

— В этом году мы работали во всех наших 16 хозяйствах. Не со всеми есть четкое взаимодействие. У некоторых нет средств на топливо, перезалужение они не проводят. А у нас планы… Приобретена мука. Надо осваивать бюджетные деньги. И что прикажете — простаивать? За это же потом спрашивают. Мы и так тормозим работы в первом квартале года из-за госзакупок, которые почему-то проводятся по затяжному конкурсу, хотя фактически муку выпускает только одно предприятие, а кроме агросервисов, никто удобрением почв заниматься не будет. Но по факту в поля приходится выходить уже под посевную, когда они для нас закрываются. Сейчас, после проверки, там, где поля не вспаханы, — не работаем, подбираем другие участки.

У крестьян своя правда. Вот Александр Скиба, руководитель ЧСУП «Редигерово-Агро», не отрицает, что ошибку допустил. Но дело совсем не в халатности:

— Я не берусь за работы, которые не умею делать. Если мне нужно, например, что-то построить — вызываю строителей. Известкование почв — тоже работа специфическая. За качество должен отвечать агросервис. Откуда мне было знать, что вносить «доломитку» можно только по рекультивированным землям, а по стерне нельзя? Если специалисты это видели, почему не развернулись и не уехали?

С Александром Скибой солидарен и первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Буткевич:

— Конечно, директор агросервиса должен был в таких случаях остановить работы и доложить об этом начальнику райсельхозпрода, который в ответе и за хозяйства, и за райагросервис. В целом по области мы контролируем ситуацию, серьезных нарушений не находим. Но есть моменты, как в Лунинце. По таким фактам принимаются самые жесткие меры.

К слову, неправильное известкование неподготовленных земель — не единственный прокол агросервиса. Владимир Петько листает акт проверки:

— Кое-где удобрение вносили без проектно-сметной документации, но, что еще страшнее, зачастую при сильном ветре, а это в принципе недопустимо. То есть муку просто сносило с полей. Отсюда и итоговая цифра в 33 с лишним тысячи, которые агросервис «освоил». Но есть большой повод усомниться в пользе, которую он принес. И это мы берем только их доход от такой «работы». А если говорить о растрате бюджетных денег, то нужно приплюсовать и стоимость внесенной «доломитки» — 61 с лишним тысяча рублей.

Интересно, только ли этот агросервис накуролесил с известкованием или в области где-то еще назревает доломитовый скандал? Ответ не дают ни в госконтроле, ни в облисполкоме. Дело в том, что в ближайшее время проверки КГК будут приостановлены. Лунинецкий район попал, что называется, в последний вагон. Что творится в других районах Брестчины — неизвестно. В облсельхозпроде тоже не видят цельной картины. Сергей Буткевич резюмирует: за эти вопросы в первую очередь отвечают власти на местах. И как узнать, сколько из 9,5 миллиона рублей, выделенных на область, или из 65 миллионов на страну, использовано с толком, а сколько пущено на ветер или закопано в землю?

Химия в расчетах

Во взаимоотношениях агросервисов и хозяйств, которые касаются известкования почв, не остаются в стороне и ученые-проектировщики. Это независимая структура, представитель государства. Сотрудники УП «Брестская областная проектно-изыскательская станция химизации» не только разрабатывают проектно-сметную документацию, но и обязаны контролировать процесс внесения удобрений, видеть нарушения, составлять акты браковки. Не случайно в том, что произошло с «доломиткой» в Лунинецком районе, госконтроль отчасти видит и вину этой организации. И вот недавно выяснилось: работники станции серьезно прокололись и в своих расчетах. Подробности изложил начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Брестской области Алексей Дмитрук:

— Первоначально станция проводит агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных земель, затем составляет проектно-сметную документацию на работы по известкованию. Сотрудники станции должны обследовать только сельхозугодья конкретного заказчика — предприятия. А они на перспективу включили в проекты земли, находящиеся в водоохранных зонах, и те, что принадлежат сельсоветам — несколько тысяч гектаров, на которых проведение известкования запрещено. Цена вопроса практически миллион рублей. Это средства, которые станция и агросервисы могли бы получить за работы, выполненные, по сути, вхолостую.