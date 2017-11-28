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Сталкер: зона отчуждения опасна, как дикий лес

29.11.2017 17:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Участники сталкерского движения выразили соболезнования родным и близким погибшего в районе "Чернобыль-2" белоруса. Сталкеры пишут о нем: "зона забрала" и призывают помочь семье погибшего. Они отмечают, что это первый смертельный случай за время существования "нелегального туризма" в район зоны отчуждения.

Сталкер: зона отчуждения опасна, как дикий лес
© Sputnik/ Михаил Фомичев
Белорусский сталкер погиб на заброшенном объекте в Чернобыльской зоне

"Вчера от нас ушел замечательный человек, человек который в любое время мог помочь и выручить в любой ситуации. Человек, который никогда не унывал и не позволял унывать другим…" – написали участники группы "Stalker" в соцсети.

Белорусский турист-сталкер погиб вчера во время вылазки на территорию закрытого военного объекта "Чернобыль-2", об этом сообщило управление Национальной полиции Украины. О том, насколько опасны подобные вылазки, корреспондент Sputnik попросил прокомментировать сталкера Алексея Чешкова.

Дикие звери и заброшенные здания

"Такие прогулки опасны примерно как прогулка по стройке или заброшенному дому. Еще можно сравнить с пешим походом по дикому лесу с уймой диких животных, давно позабывших опасность, исходящую от человека", — рассказал собеседник.

По его словам, в подготовке к такому путешествию нет ничего сложного, но важен уровень физической подготовки и наличие необходимого туристического снаряжения. Необходимый минимум: рюкзак, спальник, коврик, посудные принадлежности, горелка. Стоимость снаряжения достигает 150 евро.

Сталкер: зона отчуждения опасна, как дикий лес
© Sputnik/ Елена Васильева
Сталкер-тур: "все включено" с видом на ЧАЭС

"Но все не возьмешь, всегда ограничен весом. Второй этап — это сбор информации, изучение карт и расспросы "бывалых", — пояснил сталкер.

Главным образом советы связаны с рекомендациями интересных мест и маршрутов и вопросами охраны в чернобыльской зоне отчуждения.

"Тот уровень радиации, который фиксируется в чернобыльской зоне отчуждения, примерно на 95% безопасен – при условии соблюдения норм радиационной безопасности", — отметил Чешков.

Сталкер рассказал, что дозиметры там показывают в среднем 10-15 мкР, в отдельных местах – 50-300 мкР, в более "интересных" с точки зрения сталкеров местах – до 10 млР.

"Есть места и более опасные, но их мало и не буду распространяться, кому нужно они и так известны", — отметил собеседник.

Сталкеры склонны романтизировать зону отчуждения. Несмотря на то, что родственники многих не одобряют таких походов, некоторые отправляются в ЧЗО далеко не по одному разу. Полиция предупреждает, что незаконное проникновение на закрытые объекты в чернобыльской зоне отчуждения влечет за собой административную ответственность.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
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Участники сталкерского движения выразили соболезнования семье погибшего в зоне отчуждения белоруса.

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