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Сталкер: зона отчуждения опасна, как дикий лес
29.11.2017 17:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Участники сталкерского движения выразили соболезнования родным и близким погибшего в районе "Чернобыль-2" белоруса. Сталкеры пишут о нем: "зона забрала" и призывают помочь семье погибшего. Они отмечают, что это первый смертельный случай за время существования "нелегального туризма" в район зоны отчуждения.
© Sputnik/ Михаил Фомичев
"Вчера от нас ушел замечательный человек, человек который в любое время мог помочь и выручить в любой ситуации. Человек, который никогда не унывал и не позволял унывать другим…" – написали участники группы "Stalker" в соцсети.
Белорусский турист-сталкер
Дикие звери и заброшенные здания
"Такие прогулки опасны примерно как прогулка по стройке или заброшенному дому. Еще можно сравнить с пешим походом по дикому лесу с уймой диких животных, давно позабывших опасность, исходящую от человека", — рассказал собеседник.
По его словам, в подготовке к такому путешествию нет ничего сложного, но важен уровень физической подготовки и наличие необходимого туристического снаряжения. Необходимый минимум: рюкзак, спальник, коврик, посудные принадлежности, горелка. Стоимость снаряжения достигает 150 евро.
© Sputnik/ Елена Васильева
"Но все не возьмешь, всегда ограничен весом. Второй этап — это сбор информации, изучение карт и расспросы "бывалых", — пояснил сталкер.
Главным образом советы связаны с рекомендациями интересных мест и маршрутов и вопросами охраны в чернобыльской зоне отчуждения.
"Тот уровень радиации, который фиксируется в чернобыльской зоне отчуждения, примерно на 95% безопасен – при условии соблюдения норм радиационной безопасности", — отметил Чешков.
Сталкер рассказал, что дозиметры там показывают в среднем 10-15 мкР, в отдельных местах – 50-300 мкР, в более "интересных" с точки зрения сталкеров местах – до 10 млР.
"Есть места и более опасные, но их мало и не буду распространяться, кому нужно они и так известны", — отметил собеседник.
Сталкеры склонны романтизировать зону отчуждения. Несмотря на то, что родственники многих не одобряют таких походов, некоторые отправляются в ЧЗО далеко не по одному разу. Полиция предупреждает, что незаконное проникновение на закрытые объекты в чернобыльской зоне отчуждения влечет за собой административную ответственность.
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Участники сталкерского движения выразили соболезнования семье погибшего в зоне отчуждения белоруса.
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