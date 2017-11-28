Иван Ургант будет вести шоу жеребьевки ЧМ-2018, Алсу и Долина споют

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Известный телеведущий и актер Иван Ургант станет ведущим шоу жеребьевки финальной стадии Чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году, сообщается на официальном сайте ФИФА.



© Sputnik/ Григорий Сысоев На официальном плакате чемпионата мира - 2018 будет изображен Лев Яшин

Церемония состоится в пятницу, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце.

"Известный шоумен и актер Иван Ургант станет ведущим шоу", — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

В шоу также примут участие певица Алсу, оперный певец солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков и народная артистка России Лариса Долина. "Алсу готовит для всех собравшихся сюрприз – специально созданный для финальной жеребьевки номер", — рассказали в пресс-службе ФИФА.

Долина презентует композицию, которая специально была написана для церемонии. Культурную программу также представит ансамбль Игоря Моисеева.

"Режиссер шоу Феликс Михайлов поставил задачу показать в шоу жеребьевки силу эмоций, накал ожидания и красоту России как страны-хозяйки турнира", — добавили в пресс-службе организации.

Процедуру жеребьевки проведут экс-нападающий сборной Англии по футболу, обладатель "Золотой бутсы adidas" 1986 года Гари Линекер и российская спортивная телеведущая Мария Командная. В качестве ассистентов им будут помогать настоящие звезды мирового футбола – чемпионы мира и именитых игроков прошлых лет.