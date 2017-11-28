Юные танцоры, которые прошли в четвертьфинал, готовятся выступить с концертными номерами, за которыми стоят многочасовые репетиции, работа с хореографами-постановщиками, педагогами и костюмерами. Каждый номер — это яркая танцевальная постановка. Ребята очень волнуются, ведь это — последний четвертьфинал, а в полуфинал смогут выйти только 4 участника из 12, выступающих в один конкурсный день.

Поддержать участницу из Беларуси — Марию Радионову — приехала популярная певица Нюша.



© Фото: PR НТВ Мария Радионова в проекте "Ты супер! Танцы"

14-летняя Маша Радионова из Минска занимается танцами всего год. Однако за это время она успела попробовать свои силы в нескольких направлениях — народных, латиноамериканских танцах, а также в дэнсхолле, джаз-фанке и воге.

В первом туре она исполнила лирический номер в стиле контемп, покорив сердца членов жюри и миллионов и миллионов телезрителей. Тогда солистка Большого театра Кристина Кретова отметила, что завидует Машиной растяжке, а Евгений Папунаишвили даже пригласил поучаствовать в его концерте.

Повторить свой успех в четвертьфинале Маша собирается в ярком образе египетской императрицы. Поддержать конкурсантку в этот ответственный и волнительный момент пришла певица Нюша, под песню которой был исполнен номер. Она подарила Марии современный гаджет, а после — исполнила один из своих хитов, заставивший танцевать весь зал.



© Фото: PR НТВ Нюша поддержала участницу проекта "Ты супер! Танцы"

Нюша, певица: "Я была очень тронута выступлением Маши. Она оригинально и по-своему выражает эмоции в своем танце — и я уверена в том, что она очень талантливая девушка. Всем участникам проекта я желаю обращать внимание на поддержку друг друга, ценить все, что с ними происходит. И, конечно, учиться всему, что им дает этот проект!"

Увидеть танцевальные постановки конкурсантов, которые выступят во втором туре "Ты супер! Танцы", зрители смогут 2 декабря в 21:00 на телеканале НТВ.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.