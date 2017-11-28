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Как будем отдыхать и работать в 2018 году: Совмин утвердил график переноса рабочих дней

29.11.2017 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Совет министров Беларуси принял решение о переносе рабочих дней в 2018 году. Решение закреплено в постановлении от 29 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба правительства.


Согласно документу, рабочие дни в 2018 году переносятся:

со вторника 2 января на субботу 20 января;

с пятницы 9 марта на субботу 3 марта;

с понедельника 16 апреля на субботу 14 апреля;

с понедельника 30 апреля на субботу 28 апреля;

с понедельника 2 июля на субботу 7 июля;

с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря;

с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

«Постановление принято в соответствии с частью шестой статьи 136 Трудового кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

 
 
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Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

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