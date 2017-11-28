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Министр природы посетит Колодищи, где планируют строить завод "Амкодор"

29.11.2017 18:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Министр природы Андрей Худык планирует лично посетить площадку в агрогородке Колодищи, где планируется построить завод "Амкодор", сообщили Sputnik в среду в пресс-службе белорусского правительства.

Министр природы посетит Колодищи, где планируют строить завод "Амкодор"
© Фото: пресс-служба ОАО "Амкадор"
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Министр 29 ноября провел в Совмине личный прием граждан, на котором жители Колодищей подняли вопрос организации вблизи агрогородка небезопасного, по их мнению, производства. По словам местных жителей, при общественном обсуждении проекта им не была предоставлена его экологическая составляющая.

"Если у вас есть конкретные доказательства нарушений, то мы обязательно их проверим, в том числе воздействие прудов-испарителей на окружающую среду, санитарно-защитную зону, наличие краснокнижных растений на территории, где предполагается вырубка леса", – цитирует пресс-служба правительства слова Худыка.

Министр также отметил, что у него сейчас есть данные, что все работы над проектом были проведены согласно требованиям законодательства и нет превышения установленных норм, что позволяет строить завод.

Худык уточнил, что ничего секретного в экологических сведениях о будущем заводе нет, и они должны быть доступными общественности.

По словам министра, он собирается лично на этой неделе съездить в Колодищи, чтобы на месте разобраться со сложившейся ситуацией.

Планируется, что вблизи Колодищей на территории в 18 гектаров будут построены шесть производственных корпусов, а также обустроены полигоны для испытания техники "Амкодор". Новый завод будет возводиться за счет средств китайского кредита и собственных финансовых ресурсов белорусского производителя. Общая стоимость проекта, по предварительным данным, составляет 230 миллионов долларов США.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава природоохранного ведомства уверен, что все работы по проекту нового завода вблизи Минска были выполнены в соответствии с законодательством.

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