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Полковника, который стал добровольным заложником при ограблении банка в Могилеве, наградили часами
29.11.2017 20:44 — Новости Общества | Tut.by
Председатель Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич 29 ноября в Могилеве встретился с сотрудниками милиции, которые задержали вооруженного злоумышленника, пытавшегося ограбить отделение банка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.
Глава правления рассказал, что также посетил то самое отделение филиала по улице Калиновского, которое 20 ноября подверглось вооруженному нападению и сотрудницы которого, по его мнению, проявили истинную выдержку и мужество.
— Та выучка, те навыки, как наших специалистов, так и особенно людей в погонах, которые выполняют свой профессиональный долг, позволили сохранить, в первую очередь, жизни людей, а также государственные ценности, — отметил Ананич на встрече с силовиками.
Он вручил начальнику УВД Могилевского облисполкома генерал-майору милиции Ковальчуку благодарственное письмо от «Беларусбанка», а полковнику милиции Александру Васильеву, который выступил в качестве добровольного заложника, — наручные часы с памятной надписью.
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Президент решил наградить правоохранителей, участвовавших в этой молниеносной операции. Он поручил министру МВД Игорю Шуневичу проконтролировать, чтобы были отмечены заслуги всех, кто рисковал жизнью.
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Часы с памятной дарственной надписью вручил председатель Правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич.
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