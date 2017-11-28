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Полковника, который стал добровольным заложником при ограблении банка в Могилеве, наградили часами

29.11.2017 20:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Председатель Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич 29 ноября в Могилеве встретился с сотрудниками милиции, которые задержали вооруженного злоумышленника, пытавшегося ограбить отделение банка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Глава правления рассказал, что также посетил то самое отделение филиала по улице Калиновского, которое 20 ноября подверглось вооруженному нападению и сотрудницы которого, по его мнению, проявили истинную выдержку и мужество.

— Та выучка, те навыки, как наших специалистов, так и особенно людей в погонах, которые выполняют свой профессиональный долг, позволили сохранить, в первую очередь, жизни людей, а также государственные ценности, — отметил Ананич на встрече с силовиками.

Он вручил начальнику УВД Могилевского облисполкома генерал-майору милиции Ковальчуку благодарственное письмо от «Беларусбанка», а полковнику милиции Александру Васильеву, который выступил в качестве добровольного заложника, — наручные часы с памятной надписью.


Фото: uvd.mogilev.by

Вооруженный пистолетом гражданин России попытался ограбить отделение Беларусбанка в Могилеве днем 20 ноября. Злоумышленник вошел в банк в маске и, угрожая пистолетом, потребовал у кассира деньги. Сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку. Получив деньги, нападавший оказался заблокированным в банке подоспевшими сотрудниками департамента охраны. Все, кто был внутри, оказались заложниками. По требованию вооруженного мужчины ему подали автомобиль. В качестве заложника в машине находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев. Злоумышленник сел в машину, отъехал на ней от отделения банка. Во время погони мужчина обстрелял машину сотрудников Департамента охраны. Тем пришлось применить табельное оружие. Раненного в ногу злоумышленника задержали и госпитализировали.

Президент Беларуси Александр Лукашенко приравнял попытку ограбления банкав Могилеве к теракту. Он также поблагодарил милиционеров за блестящую операцию по обезвреживанию грабителя. Это была одна из лучших операций белорусской милиции, подчеркнул глава государства.

Президент решил наградить правоохранителей, участвовавших в этой молниеносной операции. Он поручил министру МВД Игорю Шуневичу проконтролировать, чтобы были отмечены заслуги всех, кто рисковал жизнью.

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Теги: Могилев
 
 
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Часы с памятной дарственной надписью вручил председатель Правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич.

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