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Многодетная мама из Заславля отправилась на рынок в столицу и пропала
29.11.2017 20:57 — Новости Общества | Tut.by
Четвертый день милиция ищет 39-летнюю жительницу Заславля. В воскресенье, 26 ноября, женщина отправилась на столичную Комаровку и пропала. О розыске сообщает поисковый отряд «Ангел».
39-летняя Наталья Бурдейко проживает по улице Студенецкой в Заславле (Минский район). В воскресенье она отправилась на Комаровский рынок в столице, откуда ушла примерно в 16.00. После этого связь с ней оборвалась.
Семья обеспокоена: дома у нее остались трое детей, еще один ребенок — в больнице. На днях у сына был день рождения, рассказали волонтеры ПСО «Ангел». Розыском занимается Минское РУВД.
Приметы: рост около 170 см, полного телосложения, глаза карие, волосы темные. Была одета: темная куртка, черно-белый платок, черные брюки, коричневые сапоги, при себе имела черный рюкзак, коричневую сумку на колесах. Особые приметы: опухоль на большом пальце правой руки.
Всех, кто знает о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел»: 7773 (единый номер), 8 033 666-68-56, 8 033 666-60-33 или в милицию 102.
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Женщину ищут уже четыре дня. Дома остались дети.
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