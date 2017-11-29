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Полковнику Васильеву, который был заложником в Могилеве, вручили часы
29.11.2017 23:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Председатель правления АСБ "Беларусбанк" Виктор Ананич высказал слова благодарности и преподнес подарки сотрудникам милиции, которые освободили заложников в Могилеве, сообщили в УВД Могилевской области.
20 ноября в отделении банка в областном центре
"Подтверждением профессионализма милиционеров и работников банка стали их действия в беспрецедентной ситуации", — заявил Ананич на встрече в Могилеве с участниками операции по задержанию злоумышленника, который захватил заложников и требовал передачи денег в одном из отделений банка.
Глава правления банка вручил начальнику УВД генерал-майору милиции Александру Ковальчуку, а именно он возглавил спецоперацию 20 ноября, благодарственное письмо от банка.
Замначальника УВД полковнику Александру Васильеву, который добровольно, рискуя жизнью, пошел в заложники место сотрудников банка, подарили часы с памятной надписью и букет цветов, рассказали в УВД.
"Высокий профессионализм и личное мужество людей в погонах позволили сохранить в первую очередь жизни людей, а также государственные ценности", — подчеркнул Ананич.
В свою очередь глава УВД сказал, что успех спецоперации по задержанию злоумышленника, который захватил заложников в банке и начал стрелять, стал результатом четкого взаимодействия сотрудников органов внутренних дел и работников банка.
Как сообщили Sputnik в УВД, задержанный во время спецоперации гражданин России все еще на излечении в больнице.
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Начальник УВД Могилевского облисполкома, который руководил спецоперацией по освобождению заложников, заявил, что ее успех стал результатом четкого...
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