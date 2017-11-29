Полковнику Васильеву, который был заложником в Могилеве, вручили часы

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Председатель правления АСБ "Беларусбанк" Виктор Ананич высказал слова благодарности и преподнес подарки сотрудникам милиции, которые освободили заложников в Могилеве, сообщили в УВД Могилевской области.

20 ноября в отделении банка в областном центре произошел захват заложников . По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин России . Прибывший на место происшествия замначальника УВД Могилевской области полковник милиции Александр Васильев под видом сотрудника банка вступил со злоумышленником в переговоры и обменял себя на захваченных заложников, сев к нему в машину. Спецоперация была завершена, подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

"Подтверждением профессионализма милиционеров и работников банка стали их действия в беспрецедентной ситуации", — заявил Ананич на встрече в Могилеве с участниками операции по задержанию злоумышленника, который захватил заложников и требовал передачи денег в одном из отделений банка.

Глава правления банка вручил начальнику УВД генерал-майору милиции Александру Ковальчуку, а именно он возглавил спецоперацию 20 ноября, благодарственное письмо от банка.

Замначальника УВД полковнику Александру Васильеву, который добровольно, рискуя жизнью, пошел в заложники место сотрудников банка, подарили часы с памятной надписью и букет цветов, рассказали в УВД.

"Высокий профессионализм и личное мужество людей в погонах позволили сохранить в первую очередь жизни людей, а также государственные ценности", — подчеркнул Ананич.

В свою очередь глава УВД сказал, что успех спецоперации по задержанию злоумышленника, который захватил заложников в банке и начал стрелять, стал результатом четкого взаимодействия сотрудников органов внутренних дел и работников банка.

Как сообщили Sputnik в УВД, задержанный во время спецоперации гражданин России все еще на излечении в больнице.