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Полковнику Васильеву, который был заложником в Могилеве, вручили часы

29.11.2017 23:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Председатель правления АСБ "Беларусбанк" Виктор Ананич высказал слова благодарности и преподнес подарки сотрудникам милиции, которые освободили заложников в Могилеве, сообщили в УВД Могилевской области.

20 ноября в отделении банка в областном центре произошел захват заложников. По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин России. Прибывший на место происшествия замначальника УВД Могилевской области полковник милиции Александр Васильев под видом сотрудника банка вступил со злоумышленником в переговоры и обменял себя на захваченных заложников, сев к нему в машину. Спецоперация была завершена, подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Полковнику Васильеву, который был заложником в Могилеве, вручили часы
© YouTube / ABW.BY
Опубликовано видео погони в Могилеве при захвате грабителя банка

"Подтверждением профессионализма милиционеров и работников банка стали их действия в беспрецедентной ситуации", — заявил Ананич на встрече в Могилеве с участниками операции по задержанию злоумышленника, который захватил заложников и требовал передачи денег в одном из отделений банка.

Глава правления банка вручил начальнику УВД генерал-майору милиции Александру Ковальчуку, а именно он возглавил спецоперацию 20 ноября, благодарственное письмо от банка.

Замначальника УВД полковнику Александру Васильеву, который добровольно, рискуя жизнью, пошел в заложники место сотрудников банка, подарили часы с памятной надписью и букет цветов, рассказали в УВД.

"Высокий профессионализм и личное мужество людей в погонах позволили сохранить в первую очередь жизни людей, а также государственные ценности", — подчеркнул Ананич.

В свою очередь глава УВД сказал, что успех спецоперации по задержанию злоумышленника, который захватил заложников в банке и начал стрелять, стал результатом четкого взаимодействия сотрудников органов внутренних дел и работников банка.

Как сообщили Sputnik в УВД, задержанный во время спецоперации гражданин России все еще на излечении в больнице.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Начальник УВД Могилевского облисполкома, который руководил спецоперацией по освобождению заложников, заявил, что ее успех стал результатом четкого...

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