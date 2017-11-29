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Похищенного в Беларуси мальчика через четыре года нашли в Крыму

29.11.2017 21:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Милиция, волонтеры помогли белоруске Светлане Смолевой найти сына, похищенного и выведенного за пределы страны более четырех лет назад, сообщил телеканал ОНТ.

Похищенного в Беларуси мальчика через четыре года нашли в Крыму
© Sputnik / Виктор Толочко
Женщина пошла в Минске на Комаровский рынок и бесследно пропала

О пропаже пятилетнего Романа его мать заявила более четырех лет назад, поиск мальчика начали правоохранительные органы, волонтеры, он был объявлен в розыск по линии Интерпола. Мать мальчика за эти годы приняла участие в многочисленных телевизионных ток-шоу, на которых обсуждались темы пропажи детей. Милиция и волонтеры разослала в соседние страны ориентировки на мальчика.

Как было отмечено в сюжете, ребенка обнаружили в Керчи (Крым), его туда вывез отец, уроженец Гомеля. 25 ноября мать мальчика Светлана направилась за своим сыном в Крым и в минувший вторник увидела своего ребенка. Телеканал показал плачущую женщину, которая сокрушалась по поводу того, как все эти годы жил ее сын. По словам женщины, она не уверена, что Роман, которому уже десять лет, посещал школу. В сюжете также была озвучена информация о том, что отец мальчика был лишен родительских прав.

По данным телеканала, женщина со своим сыном вылетела из Симферополя в Москву, и в настоящее время они едут на автомобиле в Беларусь.

Как заявил руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган, помогли найти белорусского мальчика Романа жители Керчи: соседи узнали его по фотографии и сообщили в правоохранительные органы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Помогли обнаружить белорусского мальчика Романа жители Керчи, соседи узнали его по фотографии и сообщили в компетентные органы.

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