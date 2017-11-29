Последний номер: Charlie Hebdo прекращает выпуск немецкого издания

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Французское сатирическое издание Charlie Hebdo прекратит выпуск немецкоязычного еженедельника из-за недостатка читателей, об этом сообщил главный редактор газеты Жерар Бияр.



© Sputnik / Виктор Толочко Митрополит Павел сравнил "Матильду" с карикатурами Charlie Hebdo

"Вы даже представить не можете, сколько нужно читателей бумажному изданию, чтобы оно было рентабельным", — написал главред в редакторской колонке. Он отметил, что вышедший в печать номер стал последним.

Для того, чтобы быть рентабельным, немецкому изданию нужно было десять тысяч читателей, однако и этот показатель не был достигнут. Точное количество читателей еженедельника в Германии не называется.

Charlie Hebdo постоянно публикует провокационные карикатуры на самые разные темы. Внимание мирового сообщества к мало до этого известному журналу привлек теракт в редакции в 2015 году. Немецкая версия издания появилась чуть меньше года назад и стала первым иноязычным опытом еженедельника.