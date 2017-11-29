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Индурское шоссе в Гродно реконструировали, а прилегающие дворы "тонут" в грязи

30.11.2017 06:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В конце октября были завершены работы по реконструкции Индурского шоссе — город получил широкую и ровную дорогу. При этом, радость местных жителей омрачает состояние прилегающих территорий, на которых парковалась и по которым передвигалась строительная техника во время реконструкции. О проблемах местные жители, проживающие в домах по улице Рогачевского, рассказали порталу AutoGrodno.by.


Люди жалуются, что газоны вблизи дворов испорчены. Также на заасфальтированных дворовых площадках и подъездах много грязи.

— За лето асфальт покрылся приличным слоем песка. Летом при проезде автомобилей по данному участку поднималась жуткая пыль. Ожидалось, что по окончании работ все приведут в порядок. Но, по всей видимости, никто даже и не собирается этого делать. Дожди размыли всю эту грязь. Потом здесь складировали плитку для строящегося тротуара, а техника продолжает разводить грязь на дороге. Путь во двор лежит исключительно по проезжей части, нет тротуара, — чтобы попасть домой, жильцы вынуждены пройти квест: «дойди домой чистым». В темное время суток задача усложняется — нет фонарей. После обращения в ЖЭС, небольшой участок дороги был все же кое-как подметен, но этого хватило лишь на несколько часов, — говорят местные жители.








«Зеленстрой» уже облагораживает прилегающие территории. Но, как сообщили сотрудники, пока задача — навести порядок на расстоянии двух метров от тротуара. Реконструкцию газона и территорий вблизи домов не рассматривают.

 
 
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В конце октября были завершены работы по реконструкции Индурского шоссе - город получил широкую и ровную дорогу. Но радость местных жителей омрачает состояние...

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