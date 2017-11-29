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Индурское шоссе в Гродно реконструировали, а прилегающие дворы "тонут" в грязи
30.11.2017 06:27 — Новости Общества | Tut.by
В конце октября были
Люди жалуются, что газоны вблизи дворов испорчены. Также на заасфальтированных дворовых площадках и подъездах много грязи.
— За лето асфальт покрылся приличным слоем песка. Летом при проезде автомобилей по данному участку поднималась жуткая пыль. Ожидалось, что
«Зеленстрой» уже облагораживает прилегающие территории. Но, как сообщили сотрудники, пока задача — навести порядок на расстоянии двух метров от тротуара. Реконструкцию газона и территорий вблизи домов не рассматривают.
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В конце октября были завершены работы по реконструкции Индурского шоссе - город получил широкую и ровную дорогу. Но радость местных жителей омрачает состояние...
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