Четыре новогодних выходных, смерть во время трибунала и победа Надежды - все за вчера

В Гомеле в суде по делу о порче мяса допросили экс-директора мясокомбината. Говорит, знал, что во время отгрузки мяса на Оршанский комбинат на нем была плесень: «Мне говорили, что имеется небольшое количество. Но она зачищается. Если бы мне было известно, что ее такое большое количество, то, конечно, были бы приняты другие меры». Или это просто мы, потребители, такие впечатлительные, а в мясопереработке крысы и плесень — нормальное явление?..
Если вы хотите купить загородный дом — присмотритесь вот к этому. Итальянец продает усадьбу под Минском, которую строил для себя. Дорого.
Помните, мы на днях писали о победителе шоу «ВКонтакте» — им стал 26-летний минчанин Виктор Касавцев, который прошел все испытания и получил 50 тысяч долларов. Но через что ему пришлось ради этого пройти? «Испытание за выход в финал было очень тяжелым. Нужно было залезть на гору по веревке, одной рукой тянуть себя вверх… Я там умирал, но не сдавался — и зубами за нее цеплялся, и ногами. У меня столько ран, я до сих пор не зажил весь, кожа стерта до мяса».
А вот здесь, кстати, гинеколог рассказывает женщинам о жизни после родов: как восстановить форму, справиться с депрессией и убрать растяжки. (Спойлер: никак).
Поговорили с мэром польского Гданьска — о том, как Гданьск стал популярным, и что надо сделать, чтобы Беларусь стала привлекательной для европейского туриста. «Если бы в Беларуси была организация, которая подготовила бы проект на польском языке, где было бы расписано, что и где можно было посмотреть в том же Новогрудке, где жил Адам Мицкевич, — я бы приехал. По-хорошему, каждый польский ученик, чтобы лучше понять наших классиков, должен увидеть те места. Но на месте его должны встретить польскоговорящий гид, там должны быть гостиницы, кафе…» Дело говорит.
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