Четыре новогодних выходных, смерть во время трибунала и победа Надежды - все за вчера

Доброе утро!

Ура-а-а-а, 2 января все-таки выходной — итого в Новый год отдыхаем аж 4 дня! Ну, а вот здесь уже можно посмотреть , как будем отдыхать и работать весь 2018 год (спойлер: есть переносы).





ВАЖНОЕ

Смотрите, что для нас всех поменяется уже завтра: в декабре бюджетникам (но не всем) повысят зарплату, вырастут цены на питание в детских садах и школах — и вот здесь остальные изменения .

КГБ официально прокомментировал задержания на МТЗ: главный металлург и другие брали взятки. Небольшие совсем, кстати .

В Гомеле в суде по делу о порче мяса допросили экс-директора мясокомбината . Говорит, знал, что во время отгрузки мяса на Оршанский комбинат на нем была плесень: «Мне говорили, что имеется небольшое количество. Но она зачищается. Если бы мне было известно, что ее такое большое количество, то, конечно, были бы приняты другие меры». Или это просто мы, потребители, такие впечатлительные, а в мясопереработке крысы и плесень — нормальное явление?..

Наша Надежда Скардино одержала первую в карьере победу на Кубке мира по биатлону. Говорит, это все ее волшебные варежки ! И, конечно, ее уже поздравил президент .

А у белорусских хоккеистов все же появился шанс поехать на Олимпиаду-2018 — но это не их заслуга .

Во время приговора Гаагского трибунала обвиняемый хорватский генерал прямо в зале принял яд — и умер . Теперь, похоже, будут серьезные разборки: как пронес, кто допустил… А пока рассказываем, кто такой Слободан Пральяк и почему он это сделал .





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Недавно пьяный мужчина с оружием напугал пассажиров минского автобуса. Но все обсуждают его одежду. Почему? Странную историю рассказываем здесь .

Если вы хотите купить загородный дом — присмотритесь вот к этому . Итальянец продает усадьбу под Минском, которую строил для себя. Дорого.





Помните, мы на днях писали о победителе шоу «ВКонтакте» — им стал 26-летний минчанин Виктор Касавцев, который прошел все испытания и получил 50 тысяч долларов. Но через что ему пришлось ради этого пройти ? «Испытание за выход в финал было очень тяжелым. Нужно было залезть на гору по веревке, одной рукой тянуть себя вверх… Я там умирал, но не сдавался — и зубами за нее цеплялся, и ногами. У меня столько ран, я до сих пор не зажил весь, кожа стерта до мяса».

Смотрите, как жена разоблачила измену мужа по одному лишь снимку в Instagram. Не палитесь изменяйте!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Биткоин стоит уже 11 тысяч долларов. Объясняем, что происходит (а пока мы объясняем, оно все происходит и происходит — не поспеваем!) и есть ли риск прогореть.

А вот молодым врачам точно не накопить даже на один биткоин: мы тут узнали, сколько зарабатывает молодой специалист в здравоохранении, — и схватились за голову.





А вот здесь, кстати, гинеколог рассказывает женщинам о жизни после родов : как восстановить форму, справиться с депрессией и убрать растяжки. (Спойлер: никак).

Поговорили с мэром польского Гданьска — о том, как Гданьск стал популярным, и что надо сделать, чтобы Беларусь стала привлекательной для европейского туриста . «Если бы в Беларуси была организация, которая подготовила бы проект на польском языке, где было бы расписано, что и где можно было посмотреть в том же Новогрудке, где жил Адам Мицкевич, — я бы приехал. По-хорошему, каждый польский ученик, чтобы лучше понять наших классиков, должен увидеть те места. Но на месте его должны встретить польскоговорящий гид, там должны быть гостиницы, кафе…» Дело говорит.

Все новости среды, 29 ноября

Кстати. Если сегодня вы опять не выспались — покажите эту статью работодателям . А вдруг.

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