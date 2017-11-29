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Пожизненное заключение за госпереворот в Турции получили 28 человек
30.11.2017 07:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Суд Турции в среду приговорил к пожизненному лишению свободы 28 военнослужащих, которые ранее обвинялись в участии в попытке военного переворота в стране, случившегося в 2016 году, сообщают местные СМИ.
Всем им было предъявлено обвинение в посягательстве на конституцию Турции.
Кроме того, власти страны выдали ордера на задержание еще более 340 военных.
Государственный переворот
В ночь на 16 июля 2016 года группа мятежников
© Sputnik/ Umit Bektas
Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым после этого заявили о возможности
Как
С момента попытки путча турецкие власти уволили более 150 тысяч государственных служащих и арестовали почти 50 тысяч человек, обвиняя их в связях с путчистами.
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Попытка государственного переворота в Турции, которая была предпринята в 2016 году, нанесла убыток стране примерно в 100 миллиардов долларов.
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