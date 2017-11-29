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Пожизненное заключение за госпереворот в Турции получили 28 человек

30.11.2017 07:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Суд Турции в среду приговорил к пожизненному лишению свободы 28 военнослужащих, которые ранее обвинялись в участии в попытке военного переворота в стране, случившегося в 2016 году, сообщают местные СМИ.

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Всем им было предъявлено обвинение в посягательстве на конституцию Турции.

Кроме того, власти страны выдали ордера на задержание еще более 340 военных.

Государственный переворот

В ночь на 16 июля 2016 года группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции, которая была пресечена властями. Согласно последним данным, в результате противостояния, центрами которого стали Стамбул и Анкара, 246 турецких граждан погибли, не считая мятежников, более 2 тысяч человек получили ранения.

Пожизненное заключение за госпереворот в Турции получили 28 человек
© Sputnik/ Umit Bektas
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Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым после этого заявили о возможности введения смертной казни для участников попытки государственного переворота.

Как заявило Минторговли, из-за попытки государственного переворота турецкая экономика потеряла как минимум 300 миллиардов турецких лир (около 100 миллиардов долларов).

С момента попытки путча турецкие власти уволили более 150 тысяч государственных служащих и арестовали почти 50 тысяч человек, обвиняя их в связях с путчистами.

 
Теги: Минск
 
 
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Попытка государственного переворота в Турции, которая была предпринята в 2016 году, нанесла убыток стране примерно в 100 миллиардов долларов.

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