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ВМС США призвало не спекулировать на тему выживания экипажа "Сан-Хуана"
30.11.2017 06:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Экипаж пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" все еще имеет шанс на "экстремальное выживание", несмотря на то, что запасы кислорода на подводных лодках типа такого типа рассчитаны на срок не более 10 дней.
© Sputnik/ Юрий Кавер
"Тот факт, что прошло столько времени, работает против (выживания), но всегда существует возможность экстремального выживания", — приводит агентство
При этом он отметил, что не стоит "спекулировать" относительно срока и количества дней, во время которых экипаж сможет остаться в живых. Как сообщил Рейнольдс, несмотря на это, миссия поиска и спасения еще продолжается.
Исчезновение субмарины
Аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан", которая следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата,
Одной из причин, по которым субмарина перестала выходить на связь, специалисты называют взрыв на борту. Кроме того, последнее сообщение, полученное с подлодки, было связано с проблемами в системе электроснабжения. Попадание торпеды в "Сан-Хуан" исключается.
Ранее поисковые службы сообщали, что
Помощь в розыске пропавшей субмарины предложили такие страны, как Россия, Чили, Уругвай, Бразилия, США, Великобритания и ЮАР.
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Эксперты дают определенный шанс на экстремальное выживание экипажа пропавшей аргентинской подводной лодки, несмотря на то, что срок ее исчезновения составляет...
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