ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВМС США призвало не спекулировать на тему выживания экипажа "Сан-Хуана"

30.11.2017 06:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Экипаж пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" все еще имеет шанс на "экстремальное выживание", несмотря на то, что запасы кислорода на подводных лодках типа такого типа рассчитаны на срок не более 10 дней.

ВМС США призвало не спекулировать на тему выживания экипажа "Сан-Хуана"
© Sputnik/ Юрий Кавер
ВМС Аргентины: причиной аварии на подлодке "Сан-Хуан" мог стать взрыв

"Тот факт, что прошло столько времени, работает против (выживания), но всегда существует возможность экстремального выживания", — приводит агентство РИА Новости слова представителя Южного командования ВМС США Эрика Рейнольдса.

При этом он отметил, что не стоит "спекулировать" относительно срока и количества дней, во время которых экипаж сможет остаться в живых. Как сообщил Рейнольдс, несмотря на это, миссия поиска и спасения еще продолжается.

Исчезновение субмарины

Аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан", которая следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата, перестала выходить на связь 15 ноября. На борту подлодки находились 44 члена экипажа.

Путин и Трамп предложили Аргентине помощь в поиске пропавшей подлодки >>

Одной из причин, по которым субмарина перестала выходить на связь, специалисты называют взрыв на борту. Кроме того, последнее сообщение, полученное с подлодки, было связано с проблемами в системе электроснабжения. Попадание торпеды в "Сан-Хуан" исключается.

Ранее поисковые службы сообщали, что зафиксировали ультразвуковой сигнал, который показал наличие большого металлического предмета на месте предполагаемого местонахождения подлодки. Однако, как оказалось впоследствии, сигнал не имел никакого отношения к субмарине.

Помощь в розыске пропавшей субмарины предложили такие страны, как Россия, Чили, Уругвай, Бразилия, США, Великобритания и ЮАР.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты дают определенный шанс на экстремальное выживание экипажа пропавшей аргентинской подводной лодки, несмотря на то, что срок ее исчезновения составляет...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Индурское шоссе в Гродно реконструировали, а прилегающие дворы "тонут" в грязи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика