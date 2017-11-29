МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Экипаж пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" все еще имеет шанс на "экстремальное выживание", несмотря на то, что запасы кислорода на подводных лодках типа такого типа рассчитаны на срок не более 10 дней.

"Тот факт, что прошло столько времени, работает против (выживания), но всегда существует возможность экстремального выживания", — приводит агентство РИА Новости слова представителя Южного командования ВМС США Эрика Рейнольдса.

При этом он отметил, что не стоит "спекулировать" относительно срока и количества дней, во время которых экипаж сможет остаться в живых. Как сообщил Рейнольдс, несмотря на это, миссия поиска и спасения еще продолжается.

Исчезновение субмарины

Аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан", которая следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата, перестала выходить на связь 15 ноября. На борту подлодки находились 44 члена экипажа.

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Одной из причин, по которым субмарина перестала выходить на связь, специалисты называют взрыв на борту. Кроме того, последнее сообщение, полученное с подлодки, было связано с проблемами в системе электроснабжения. Попадание торпеды в "Сан-Хуан" исключается.

Ранее поисковые службы сообщали, что зафиксировали ультразвуковой сигнал , который показал наличие большого металлического предмета на месте предполагаемого местонахождения подлодки. Однако, как оказалось впоследствии, сигнал не имел никакого отношения к субмарине.

Помощь в розыске пропавшей субмарины предложили такие страны, как Россия, Чили, Уругвай, Бразилия, США, Великобритания и ЮАР.