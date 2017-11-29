Instagram назвал десять самых популярных городов мира в 2017 году

МИНСК, 30 ноя Sputnik. Первое место в рейтинге самых популярных городов у пользователей Instagram занял Нью-Йорк, второе — Лондон, а третьей стала Москва, об этом сообщили администраторы соцсети .



© AFP/ MARK RALSTON Особняк Марка Шагала на Манхеттене достался актрисе Николь Кидман

"Сегодня мы рады объявить о лучших моментах 2017 года в сообществе Instagram. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, чем вы поделитесь, и что вам понравится в следующем году", — написали они.

В рейтинге популярных городов также оказались Сан-Паулу, Париж, Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта и Стамбул. Замкнула десятку лучших Барселона.

Составители рейтинга учитывали, в первую очередь, геотеги городов, в которых пользователи Instagram фотографировались чаще всего.

Также был составлен рейтинг самых популярных постов, видео, хэштегов, достопримечательностей и знаменитостей Instagram в 2017 году.