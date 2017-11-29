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Instagram назвал десять самых популярных городов мира в 2017 году

30.11.2017 09:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 ноя Sputnik. Первое место в рейтинге самых популярных городов у пользователей Instagram занял Нью-Йорк, второе — Лондон, а третьей стала Москва, об этом сообщили администраторы соцсети.

Instagram назвал десять самых популярных городов мира в 2017 году
© AFP/ MARK RALSTON
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"Сегодня мы рады объявить о лучших моментах 2017 года в сообществе Instagram. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, чем вы поделитесь, и что вам понравится в следующем году", — написали они.

В рейтинге популярных городов также оказались Сан-Паулу, Париж, Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта и Стамбул. Замкнула десятку лучших Барселона.

Составители рейтинга учитывали, в первую очередь, геотеги городов, в которых пользователи Instagram фотографировались чаще всего.

Также был составлен рейтинг самых популярных постов, видео, хэштегов, достопримечательностей и знаменитостей Instagram в 2017 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Самым популярным городом по версии соцсети стал Нью-Йорк, Минск в десятку не вошел.

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