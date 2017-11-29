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Сезон предновогодних ярмарок открывается в Минской области 9 декабря

30.11.2017 09:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Сезон предновогодних ярмарок стартует в районах Минской области 9 декабря, сообщили БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Миноблисполкома.

Согласно принятому решению, в связи предстоящими рождественскими и новогодними праздниками районные ярмарки будут проводиться по выходным дням по 6 января 2018 года включительно.

Также предусмотрено проведение нескольких крупных региональных ярмарок. В Молодечно и Солигорске они пройдут 16 декабря, в Несвиже — 17 декабря, в Борисове, Вилейке, Слуцке и Жодино — 23 декабря. На 30 декабря в Жодино намечено повторное проведение региональной ярмарки.

Как отметили в главном управлении торговли и услуг, акцент во время проведения ярмарок делается на праздничном и новогоднем ассортименте, который будет востребован у покупателей. Они смогут приобрести здесь новогодние подарки, живые и искусственные ели, а также другие продовольственные и непродовольственные товары. Кроме того, на ярмарках будут организованы распродажи товаров, рекламные акции и дегустации.

Ярмарки преимущественно будут проходить на открытых площадках. Районные власти определят места проведения мероприятий и проинформируют об этом население.

 
 
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Согласно принятому решению, в связи предстоящими рождественскими и новогодними праздниками районные ярмарки будут проводиться по выходным дням по 6 января 2018...

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