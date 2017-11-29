Главную улицу Алма-Аты переименовали в честь Назарбаева

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Улицу Фурманова в центре Алма-Аты переименовали в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба городской администрации.

Такое решение было принято в ходе сессии местного представительного органа власти с учетом многочисленных предложений жителей мегаполиса.



© Sputnik/ Сергей Пятаков Елбастана вместо Астаны: в Казахстане хотят переименовать столицу

Отмечается, что накануне было вынесено предложение о переименовании 112 повторяющихся улиц, после чего поступило большое количество обращений от представителей интеллигенции и горожан, в особенности, молодого возраста, которые предложили улицу назвать в честь Назарбаева.

"Сегодня в ходе сессии маслихата (местный представительный орган власти) города Алматы VI созыва с учетом многочисленных предложений жителей мегаполиса по согласованию с городской ономастической комиссией и республиканской ономастической комиссией при правительстве РК принято решение о присвоении одной из главных улиц Алматы имени первого президента Республики Казахстан — Елбасы (Лидер нации) Нурсултана Абишевича Назарбаева", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, благодаря поддержке Назарбаева экономика города выросла более чем в 100, количество малых и средних предприятий — в 130 раз.

Первого декабря в Казахстане будет отмечаться День Первого президента республики.