Уникальным экспонатом пополнится музей «Назад в СССР» туркомплекса «Николаевские пруды» в Круглянском районе. Со дня на день сюда доставят вышедший из эксплуатации самолет ТУ-154М. Это безвозмездный подарок музею авиакомпании «Белавиа», рассказал начальник юридического отдела Круглянской ПМК № 266 Николай Курносов.



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Самолет станет первым экспонатом под открытым небом в разделе «Советская авиация». Площадка для него уже подобрана. Пока же у Круглянской ПМК-266 одна проблема — как доставить авиалайнер к месту его новой прописки. Содействие в приобретении уникального экспоната для музея в экотуркомплексе «Николаевские пруды» оказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Круглянскому избирательному округу Дмитрий Гобарев, отметил Николай Курносов.

ТУ-154 — советский трехдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер разработан в 1960-х годах в конструкторском бюро Туполева. Он рассчитан на перевозку до 180 пассажиров. В середине 1980-х годов началась эксплуатация нового варианта Ту-154, оснащенного более экономичными двигателями, и получившего обозначение Ту-154М. До конца 2000-х годов он оставался одним из основных самолетов на маршрутах средней дальности. Его считают одним из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров, с крейсерской скоростью более 900 км/ч.