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"Белавиа" подарит круглянскому музею "Назад в СССР" самолет ТУ-154М
30.11.2017 09:52 — Новости Общества | Tut.by
Уникальным экспонатом пополнится музей «Назад в СССР» туркомплекса «Николаевские пруды» в Круглянском районе. Со дня на день сюда доставят вышедший из эксплуатации самолет ТУ-154М. Это безвозмездный подарок музею авиакомпании «Белавиа», рассказал начальник юридического отдела Круглянской ПМК № 266 Николай Курносов.
Самолет станет первым экспонатом под открытым небом в разделе «Советская авиация». Площадка для него уже подобрана. Пока же у Круглянской ПМК-266 одна проблема — как доставить авиалайнер к месту его новой прописки. Содействие в приобретении уникального экспоната для музея в экотуркомплексе «Николаевские пруды» оказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Круглянскому избирательному округу Дмитрий Гобарев, отметил Николай Курносов.
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Но есть проблема - как доставить самолет к музею, в туркомплекс "Николаевские пруды"?
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