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В Бресте директор предприятия четыре года необоснованно начислял себе премии

30.11.2017 09:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Брестские следователи возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий в отношении 61-летнего жителя Бреста, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.

Мужчина подозревается в том, что с марта 2012 года по сентябрь 2014 года давал необоснованные указания подчиненным работникам бухгалтерии о начислении ему премий.

В результате нанес причинен ущерб на общую сумму свыше 20 000 рублей.

 
Теги: Брест
 
 
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