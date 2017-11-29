В Бресте директор предприятия четыре года необоснованно начислял себе премии

Брестские следователи возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий в отношении 61-летнего жителя Бреста, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.

Мужчина подозревается в том, что с марта 2012 года по сентябрь 2014 года давал необоснованные указания подчиненным работникам бухгалтерии о начислении ему премий.

В результате нанес причинен ущерб на общую сумму свыше 20 000 рублей.