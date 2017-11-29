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В Бресте директор предприятия четыре года необоснованно начислял себе премии
30.11.2017 09:49 — Новости Общества | Tut.by
Брестские следователи возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий в отношении 61-летнего жителя Бреста, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.
Мужчина подозревается в том, что с марта 2012 года по сентябрь 2014 года давал необоснованные указания подчиненным работникам бухгалтерии о начислении ему премий.
В результате нанес причинен ущерб на общую сумму свыше 20 000 рублей.
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В общей сложности он себе перечислил 20 тысяч рублей.
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