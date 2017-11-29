СК ищет свидетелей ДТП в Бобруйске, при котором пострадал ребенок

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Продолжается расследование ДТП в Бобруйске , в результате которого пострадали три человека, включая двухлетнего ребенка, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.



© Sputnik / Виктор Толочко Микроавтобус сбил ребенка в центре Минска

Вечером 28 ноября в районе 21:30 бобруйчанин 1996 года рождения не справился с управлением своего автомобиля Audi на улице Батова и выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу Ford.

Водитель Audi не пострадал благодаря сработавшим подушкам безопасности. Телесные повреждения получили водитель и двое пассажиров, ехавших в Ford. Среди пострадавших оказалась девочка 2015 года рождения. Все были госпитализированы.

"Ребенок пострадал незначительно, так как находился в детском автомобильном кресле", — пояснила Оксана Соленюк.

В отношении водителя Audi возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, ставшим свидетелями инцидента, сообщить об этом по телефонам: 8 (0225) 461-820 или в дежурную службу УСК по Могилевской области: 8 (0222) 298-006.