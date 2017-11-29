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СК ищет свидетелей ДТП в Бобруйске, при котором пострадал ребенок
30.11.2017 10:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Продолжается
© Sputnik / Виктор Толочко
Вечером 28 ноября в районе 21:30 бобруйчанин 1996 года рождения не справился с управлением своего автомобиля Audi на улице Батова и выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу Ford.
Водитель Audi не пострадал благодаря сработавшим подушкам безопасности. Телесные повреждения получили водитель и двое пассажиров, ехавших в Ford. Среди пострадавших оказалась девочка 2015 года рождения. Все были госпитализированы.
"Ребенок пострадал незначительно, так как находился в детском автомобильном кресле", — пояснила Оксана Соленюк.
В отношении водителя Audi возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси.
Следователи обращаются с просьбой к гражданам, ставшим свидетелями инцидента, сообщить об этом по телефонам: 8 (0225) 461-820 или в дежурную службу УСК по Могилевской области: 8 (0222) 298-006.
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Авария произошла вечером 28 ноября на улице Батова – столкнулись две легковушки Audi и Ford.
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