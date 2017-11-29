27 ноября прекращено уголовное преследование всех участников дела «Белого легиона». Материалы дела переданы в прокуратуру. Об этом заявил 30 ноября глава СК Иван Носкевич на пресс-конференции в Могилеве.



Фото: Андрей Журавлев, komkur.info

С чего началось дело и в чем обвиняли фигурантов

Дело «Белого легиона» началось в марте накануне Дня Воли, к которому оппозиция традиционно готовила уличную акцию.

21 марта Александр Лукашенко заявил, что задержано несколько десятков боевиков , которые «тренировались в лагерях с оружием» в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. Начались задержания.

В итоге были по делу о подготовке массовых беспорядков проходило 35 человек . Из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании.

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» ( прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек - активисты незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта».

Государственные телеканалы показали кадры обысков и как изымалось оружие. Газета «СБ. Беларусь Сегодня» писала, фигуранты отрабатывали боевые навыки, вели идеологическую подготовку и называли своей целью «защиту страны от агрессора».

Уточнялось, что дело началось с письма некой «фрау А.» на имя президента: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся «провокациях» на 25 марта в Минске.

Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.

В июне КГБ прекратил уголовное преследование фигурантов дела о беспорядках. А расследование о вооруженном формировании передали Следственному комитету (кстати, это первое дело по такой статье в стране).

Тогда же фигурантов постепенно выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении. С некоторых и вовсе сняли обвинения . Но расследование продолжилось.

При этом глава КГБ Валерий Вакульчик в июне предупреждал, что «пока преждевременно говорить, дойдет ли до суда » дело «Белого легиона», а председатель Следственного комитета Иван Носкевич обещал «в течение осени» поставить точку.