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Дело "Белого легиона", начавшееся с письма "фрау А." президенту, прекращено
30.11.2017 11:02 — Новости Общества | Tut.by
27 ноября прекращено уголовное преследование всех участников дела «Белого легиона». Материалы дела переданы в прокуратуру. Об этом заявил 30 ноября глава СК Иван Носкевич на пресс-конференции в Могилеве.
С чего началось дело и в чем обвиняли фигурантов
Дело «Белого легиона» началось в марте накануне Дня Воли, к которому оппозиция традиционно готовила уличную акцию.
21 марта Александр Лукашенко заявил, что задержано
В итоге были по делу о подготовке массовых беспорядков
Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (
Государственные телеканалы
Уточнялось, что дело началось с
Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.
В июне КГБ прекратил уголовное преследование фигурантов дела о беспорядках. А расследование о вооруженном формировании передали Следственному комитету (кстати, это первое дело по такой статье в стране).
Тогда же фигурантов постепенно
При этом глава КГБ Валерий Вакульчик в июне предупреждал, что «пока преждевременно говорить,
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Напомним, дело началось с письма некой "фрау А." на имя президента: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся "провокациях" на 25 марта в...
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