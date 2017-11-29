Дело о смертельном ДТП в Сенненском районе передано в суд

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. В суд передано уголовное дело в отношении жительницы Сенненского района — участницы ДТП, которое унесло жизни двух несовершеннолетних, сообщили в Генеральной прокуратуре.



© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой СК: завершено расследование дела о смертельном ДТП в Сенненском районе

Авария произошла днем 24 мая на трассе Богушевск — Коковчино — Немойта. По данным следствия, обвиняемая ехала в направлении г.п. Богушевск Сенненского района, но из-за превышения скорости не справилась с управлением машины Ford Focus при проезде закругления дороги. Произошел занос, после чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулось с "ВАЗ-2121".

В результате ДТП получили серьезные травмы два пассажира Ford. Один скончался на месте, второй — в больнице. Водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" также получили тяжкие телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, на момент произошедшего 20-летняя водитель Ford была трезва. Погибшим пассажирам было 16 и 17 лет.

Водитель Ford обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса РБ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).