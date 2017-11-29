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Дело о смертельном ДТП в Сенненском районе передано в суд

30.11.2017 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 ноя — Sputnik. В суд передано уголовное дело в отношении жительницы Сенненского района — участницы ДТП, которое унесло жизни двух несовершеннолетних, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Дело о смертельном ДТП в Сенненском районе передано в суд
© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой
СК: завершено расследование дела о смертельном ДТП в Сенненском районе

Авария произошла днем 24 мая на трассе Богушевск — Коковчино — Немойта. По данным следствия, обвиняемая ехала в направлении г.п. Богушевск Сенненского района, но из-за превышения скорости не справилась с управлением машины Ford Focus при проезде закругления дороги. Произошел занос, после чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулось с "ВАЗ-2121".

В результате ДТП получили серьезные травмы два пассажира Ford. Один скончался на месте, второй — в больнице. Водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" также получили тяжкие телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, на момент произошедшего 20-летняя водитель Ford была трезва. Погибшим пассажирам было 16 и 17 лет.

Водитель Ford обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса РБ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

 
Теги: Минск
 
 
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В результате аварии, которая случилась 24 мая, погибли два несовершеннолетних пассажира.

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