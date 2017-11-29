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Дело о смертельном ДТП в Сенненском районе передано в суд
30.11.2017 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя — Sputnik. В суд передано уголовное дело в отношении жительницы Сенненского района — участницы ДТП, которое унесло жизни двух несовершеннолетних, сообщили в Генеральной прокуратуре.
© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой
Авария
В результате ДТП получили серьезные травмы два пассажира Ford. Один скончался на месте, второй — в больнице. Водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" также получили тяжкие телесные повреждения.
Как сообщалось ранее, на момент произошедшего 20-летняя водитель Ford была трезва. Погибшим пассажирам было 16 и 17 лет.
Водитель Ford обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса РБ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).
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В результате аварии, которая случилась 24 мая, погибли два несовершеннолетних пассажира.
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