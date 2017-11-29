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СК: по факту нападения на банк в Могилеве возбуждено еще одно дело. Задержанный не дает показаний

30.11.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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По факту нападения на банк в Могилев возбуждено еще одно уголовное дело — за разбой с применением огнестрельного оружия, сообщил глава СК Иван Носкевич 30 ноября на пресс-конференции в Могилеве. Ранее было возбуждено дело за захват заложников.


Фото: sk.gov.by

«Сложностей с расследованием этого дела нет, хотя подозреваемый не дает показаний», — рассказал Носкевич.

Журналисты интересовались, точно ли оружие, с которым грабитель пришел в банк, было боевым. По словам Носкевича, результаты баллистической экспертизы следствием еще не получены, так что «делать какие-то выводы о примененном оружии рано».

Напомним, вооруженный пистолетом гражданин России попытался ограбить отделение Беларусбанка в Могилеве днем 20 ноября. Он был в маске, угрожал пистолетом. Сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку. Получив деньги, нападавший оказался заблокированным в банке подоспевшими сотрудниками Департамента охраны. Все, кто был внутри, оказались заложниками.

По требованию вооруженного мужчины ему подали автомобиль. В качестве заложника в машине находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев. Злоумышленник сел в машину, отъехал на ней от отделения банка. Убегая, мужчина стрелял в силовиков. Тем пришлось применить табельное оружие. Раненного в ногу злоумышленника задержали и госпитализировали.

Президент Беларуси Александр Лукашенко приравнял попытку ограбления банка в Могилеве к теракту. Он также поблагодарил милиционеров за блестящую операцию по обезвреживанию грабителя. Это была одна из лучших операций белорусской милиции, подчеркнул глава государства. Глава государства поручил наградить правоохранителей, участвовавших в этой операции.

Председатель Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич вручил руководившему спецоперацией начальнику УВД Могилевского облисполкома генерал-майору милиции Ковальчуку благодарственное письмо от Беларусбанка, а полковнику милиции Александру Васильеву — наручные часы с памятной надписью.

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Теги: Могилев
 
 
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Вооруженный пистолетом гражданин России попытался ограбить отделение Беларусбанка в Могилеве днем 20 ноября.

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