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СК: по факту нападения на банк в Могилеве возбуждено еще одно дело. Задержанный не дает показаний
30.11.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by
По факту нападения на банк в Могилев возбуждено еще одно уголовное дело — за разбой с применением огнестрельного оружия, сообщил глава СК Иван Носкевич 30 ноября на пресс-конференции в Могилеве. Ранее было возбуждено дело за захват заложников.
«Сложностей с расследованием этого дела нет, хотя подозреваемый не дает показаний», — рассказал Носкевич.
Журналисты интересовались, точно ли оружие, с которым грабитель пришел в банк, было боевым. По словам Носкевича, результаты баллистической экспертизы следствием еще не получены, так что «делать какие-то выводы о примененном оружии рано».
Напомним, вооруженный пистолетом гражданин России
По требованию вооруженного мужчины ему подали автомобиль. В
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Председатель Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич
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Вооруженный пистолетом гражданин России попытался ограбить отделение Беларусбанка в Могилеве днем 20 ноября.
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