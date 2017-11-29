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Уголовное преследование фигурантов по делу "Белого легиона" прекращено

30.11.2017 11:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Следственный комитет принял решение о прекращении уголовного преследования фигурантов по делу "Белого легиона", сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

Уголовное преследование фигурантов по делу "Белого легиона" прекращено
© Фото: СБ Беларусь сегодня
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Предварительное расследование по уголовному делу прекращено 27 ноября.

Задержания лиц, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций в Беларуси, начались в марте, после посещения президентом Александром Лукашенко могилевского предприятия "Кроноспан". Тогда он сообщил, что под Бобруйском готовили боевиков для осуществления на территории страны провокаций с применением оружия на День Воли (25 марта — Sputnik).

Были задержаны лидеры расформированного в 2000-х "Белого легиона" Мирослав Лозовский и не зарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, а также члены клуба "Патриот" — всего 26 человек. Спустя какое-то время все фигуранты были отпущены из СИЗО.

 
Теги: Минск
 
 
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Весной были задержаны 26 человек по подозрению в подготовке провокаций с применением оружия на День Воли.

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