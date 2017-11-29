МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Следственный комитет принял решение о прекращении уголовного преследования фигурантов по делу "Белого легиона", сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

Предварительное расследование по уголовному делу прекращено 27 ноября.

Задержания лиц, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций в Беларуси, начались в марте, после посещения президентом Александром Лукашенко могилевского предприятия "Кроноспан". Тогда он сообщил, что под Бобруйском готовили боевиков для осуществления на территории страны провокаций с применением оружия на День Воли (25 марта — Sputnik).

Были задержаны лидеры расформированного в 2000-х "Белого легиона" Мирослав Лозовский и не зарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, а также члены клуба "Патриот" — всего 26 человек. Спустя какое-то время все фигуранты были отпущены из СИЗО.