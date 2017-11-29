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Завершается отправка солдат-срочников в армию
30.11.2017 11:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя — Sputnik. В соответствии с указом президента Беларуси Александра Лукашенко №261 от 27 июля 2017 года, отправка в воинские части граждан, призванных на срочную службу в войска, завершится до 1 декабря.
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Осенний призыв 2017 года начался в сентябре, а в ноябре, после прохождения медицинских освидетельствований и комиссий, призывников
В этот призыв планировалось отправить в военные части около 11 тысяч молодых людей. 1,5 тысячи собирались пройти службу в резерве, 17 призывников направлены на альтернативную службу. Около 26 тысяч человек получили отсрочку, большинство из них — из-за обучения в ВУЗах.
По информации министерства обороны Беларуси, торжественная церемония принятия Военной присяги молодыми бойцами пройдет 16 декабря.
О том, как проходит служба в белорусских войсках, читайте в репортаже
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30 ноября – последний день осеннего призыва 2017 года в Беларуси.
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