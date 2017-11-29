Завершается отправка солдат-срочников в армию

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. В соответствии с указом президента Беларуси Александра Лукашенко №261 от 27 июля 2017 года, отправка в воинские части граждан, призванных на срочную службу в войска, завершится до 1 декабря.

Осенний призыв 2017 года начался в сентябре, а в ноябре, после прохождения медицинских освидетельствований и комиссий, призывников начали отправлять в расположения частей по всей стране.

В этот призыв планировалось отправить в военные части около 11 тысяч молодых людей. 1,5 тысячи собирались пройти службу в резерве, 17 призывников направлены на альтернативную службу. Около 26 тысяч человек получили отсрочку, большинство из них — из-за обучения в ВУЗах.

По информации министерства обороны Беларуси, торжественная церемония принятия Военной присяги молодыми бойцами пройдет 16 декабря.

О том, как проходит служба в белорусских войсках, читайте в репортаже "День в спецназе: от подъема до отбоя" .