В Гомельской области с начала года за заражение ВИЧ возбудили 75 уголовных дел

Уголовные дела возбудили в отношении 55 человек. Все потерпевшие заражены ВИЧ половым путем, сообщает БЕЛТА.





— Больше всего уголовных дел возбуждено в Жлобинском, Светлогорском и Речицком районах, — рассказал на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома Андрей Бондарев.

В милиции напомнили, что заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет. За заражение двух или более лиц, несовершеннолетнего либо с прямым умыслом предусмотрено наказание от 5 до 13 лет лишения свободы.