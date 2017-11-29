Поселки, из которых будут делать деревни будущего, определили во всех областях Беларуси, сообщил вице-премьер Михаил Русый.

В стране определены поселки, которые будут преобразовывать в деревни будущего.

— В каждой области будем отрабатывать пилотные проекты, — рассказал в парламенте вице-премьер Михаил Русый.

По его словам, в порядок будут приводить 62 поселка городского типа — по 2−3 поселка в год в каждой области.

К развитию «маленьких деревенек» решено привлекать бизнес, рассказал Михаил РУсый.

Ранее Александр Лукашенко заявлял , что активно призывает бизнесменов принять участие в возрождении и наведении порядка в этих населенных пунктах, особенно тех, откуда они сами родом. «Это же все-таки чья-то родина. И мне уже говорят, что около тысячи таких бизнесменов, которые хотят возродить свое родовое гнездо. В противном случае деревня погибнет. Но там пока живут люди. Их надо, видимо, обслуживать через автолавки», — отметил Александр Лукашенко.