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В Беларуси выбрали поселки, из которых собираются делать "деревни будущего"
30.11.2017 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Поселки, из которых будут делать деревни будущего, определили во всех областях Беларуси, сообщил вице-премьер Михаил Русый.
В стране определены поселки, которые будут преобразовывать в деревни будущего.
— В каждой области будем отрабатывать пилотные проекты, — рассказал в парламенте вице-премьер Михаил Русый.
По его словам, в порядок будут приводить 62 поселка городского типа — по 2−3 поселка в год в каждой области.
К развитию «маленьких деревенек» решено привлекать бизнес, рассказал Михаил РУсый.
Ранее Александр Лукашенко
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- В каждой области будем отрабатывать пилотные проекты, - рассказал в парламенте вице-премьер Михаил Русый.
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