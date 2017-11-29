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Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 1 декабря

30.11.2017 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 1 декабря
Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 1 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, с прояснениями. Ночью ожидаются осадки, днем - небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, порывы - до 14 м/с. Ночью и утром на большей части территории, днем местами, преимущественно по северной половине порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от 0 до плюс 5 градусов, днем по юго-востоку повысится до 7 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 1 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...

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