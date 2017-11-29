Где в Витебске будут работать елочные базары и рождественские ярмарки

По традиции незадолго до Нового года в Витебске начнут свою работу предновогодние ярмарки и елочные базары.
На ярмарках обещают распродажи товаров по сниженным ценам, сообщается на сайте витебского горисполкома. Они будут работать с 16 декабря 2017 года по 7 января 2018 года на улице Ленина (участок от мини-кафе «Эридан» до кафе «Аврора»), Центральной (у Дворца культуры в Рубе), на Пролетарской площади и на рынке «Центральный» (улица Офицерская, 2а).
А вот где в Витебске будут организованы елочные базары:
ЧУП «Полоцкий колхозный рынок»;
ЧУП «Смоленский колхозный рынок»;
рынок «Южный» ООО «Витебская экономическая ассоциация АСК»;
улица Смоленская, 3/1, у магазина № 23 ОАО «Витебские продукты»;
пересечение проспектов Черняховского и Строителей;
улица Лазо, у дома № 129а (в районе магазина «Доброном»);
площадь Пролетарская;
проспект Победы, у магазина № 141 ОАО «Веста»;
улица Чкалова, остановка городского транспорта «Юг-7»;
улица Чкалова, остановка городского транспорта «Молодежная»;
проспект Московский, 45/1;
микрорайон Билево-1 (у дома № 14 по улице Короткевича);
микрорайон Билево-1 (у магазина «Ганна»);
улица Мира, 44;
улица Гагарина (в районе магазина ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»);
Никрополье (в районе областной больницы);
улица Карла Маркса, 53а (на площадке у магазина «Евроопт»);
улица Титова (в районе конечной остановки трамвая);
улица Титова, у дома № 113;
пересечение улицы Смоленской и проспекта Фрунзе;
поселок Тарный; пересечение улиц Максима Горького и Академика Павлова;
улица «Правды», 64а (в районе магазина «Доброном»);
улица Воинов-интернационалистов, 11а (в районе магазина «Копеечка»);
улица Баграмяна, 10 (в районе магазина «Доброном»);
Московский проспект, 130 (в районе магазина «Евроопт»);
проспект Строителей, 15 В (в районе торгового центра «ТриО»).
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