Где в Витебске будут работать елочные базары и рождественские ярмарки

По традиции незадолго до Нового года в Витебске начнут свою работу предновогодние ярмарки и елочные базары.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

На ярмарках обещают распродажи товаров по сниженным ценам, сообщается на сайте витебского горисполкома. Они будут работать с 16 декабря 2017 года по 7 января 2018 года на улице Ленина (участок от мини-кафе «Эридан» до кафе «Аврора»), Центральной (у Дворца культуры в Рубе), на Пролетарской площади и на рынке «Центральный» (улица Офицерская, 2а).

А вот где в Витебске будут организованы елочные базары:

ЧУП «Полоцкий колхозный рынок»;

ЧУП «Смоленский колхозный рынок»;

рынок «Южный» ООО «Витебская экономическая ассоциация АСК»;

улица Смоленская, 3/1, у магазина № 23 ОАО «Витебские продукты»;

пересечение проспектов Черняховского и Строителей;

улица Лазо, у дома № 129а (в районе магазина «Доброном»);

площадь Пролетарская;

проспект Победы, у магазина № 141 ОАО «Веста»;

улица Чкалова, остановка городского транспорта «Юг-7»;

улица Чкалова, остановка городского транспорта «Молодежная»;

проспект Московский, 45/1;

микрорайон Билево-1 (у дома № 14 по улице Короткевича);

микрорайон Билево-1 (у магазина «Ганна»);

улица Мира, 44;

улица Гагарина (в районе магазина ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»);

Никрополье (в районе областной больницы);

улица Карла Маркса, 53а (на площадке у магазина «Евроопт»);

улица Титова (в районе конечной остановки трамвая);

улица Титова, у дома № 113;

пересечение улицы Смоленской и проспекта Фрунзе;

поселок Тарный; пересечение улиц Максима Горького и Академика Павлова;

улица «Правды», 64а (в районе магазина «Доброном»);

улица Воинов-интернационалистов, 11а (в районе магазина «Копеечка»);

улица Баграмяна, 10 (в районе магазина «Доброном»);

Московский проспект, 130 (в районе магазина «Евроопт»);

проспект Строителей, 15 В (в районе торгового центра «ТриО»).