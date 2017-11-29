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Где в Витебске будут работать елочные базары и рождественские ярмарки

30.11.2017 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
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По традиции незадолго до Нового года в Витебске начнут свою работу предновогодние ярмарки и елочные базары.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

На ярмарках обещают распродажи товаров по сниженным ценам, сообщается на сайте витебского горисполкома. Они будут работать с 16 декабря 2017 года по 7 января 2018 года на улице Ленина (участок от мини-кафе «Эридан» до кафе «Аврора»), Центральной (у Дворца культуры в Рубе), на Пролетарской площади и на рынке «Центральный» (улица Офицерская, 2а).

А вот где в Витебске будут организованы елочные базары:

  • ЧУП «Полоцкий колхозный рынок»;
  • ЧУП «Смоленский колхозный рынок»;
  • рынок «Южный» ООО «Витебская экономическая ассоциация АСК»;
  • улица Смоленская, 3/1, у магазина № 23 ОАО «Витебские продукты»;
  • пересечение проспектов Черняховского и Строителей;
  • улица Лазо, у дома № 129а (в районе магазина «Доброном»);
  • площадь Пролетарская;
  • проспект Победы, у магазина № 141 ОАО «Веста»;
  • улица Чкалова, остановка городского транспорта «Юг-7»;
  • улица Чкалова, остановка городского транспорта «Молодежная»;
  • проспект Московский, 45/1;
  • микрорайон Билево-1 (у дома № 14 по улице Короткевича);
  • микрорайон Билево-1 (у магазина «Ганна»);
  • улица Мира, 44;
  • улица Гагарина (в районе магазина ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»);
  • Никрополье (в районе областной больницы);
  • улица Карла Маркса, 53а (на площадке у магазина «Евроопт»);
  • улица Титова (в районе конечной остановки трамвая);
  • улица Титова, у дома № 113;
  • пересечение улицы Смоленской и проспекта Фрунзе;
  • поселок Тарный; пересечение улиц Максима Горького и Академика Павлова;
  • улица «Правды», 64а (в районе магазина «Доброном»);
  • улица Воинов-интернационалистов, 11а (в районе магазина «Копеечка»);
  • улица Баграмяна, 10 (в районе магазина «Доброном»);
  • Московский проспект, 130 (в районе магазина «Евроопт»);
  • проспект Строителей, 15 В (в районе торгового центра «ТриО»).
 
Теги: Витебск
 
 
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По традиции незадолго до Нового года в Витебске начнут свою работу предновогодние ярмарки и елочные базары.

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