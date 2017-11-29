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Вице-премьер: за позднюю уборку льна "всем миром" освободили от должности несколько человек

30.11.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В министерстве сельского хозяйства и гомельском исполкоме несколько чиновников сняли с должности из-за поздней уборки льна.

— Освобожден от должности целый ряд руководителей — первый зампред исполкома, председатель комитета по сельскому хозяйству, в министерстве сельского хозяйства — два начальника управления. Порядок навели, — рассказал, отвечая на вопрос TUT.BY вице-премьер Михаил Русый.

Напомним, в Гомельской области райисполкомы, ряд предприятий и учебных заведений получили письма с просьбой оказать содействие в уборке льна в нескольких районах региона. Уже спустя сутки в Кормянский, Рогачевский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы со всей области были направлены колонны автобусов с тысячами помощников.

Всего на Гомельщине было посеяно 4800 га льна, убирать всей областью пришлось чуть более тысячи гектаров. Ежедневно участие в уборке принимали до трех тысяч человек на протяжении нескольких дней.

«В Гомельской области есть недоработка местных органов власти, убрать лен надо было раньше и не прибегая к помощи населения. Президент очень резко отреагировал на ситуацию, потребовал наказать виновных и передать материалы в прокуратуру», — рассказал ранее глава Минсельхозпрода Леонид Заяц.

 
 
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В министерстве сельского хозяйства и гомельском исполкоме несколько чиновников сняли с должности из-за поздней уборки льна.

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