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"Кошатники" поспорят: ученые выяснили, что собаки умнее котов

30.11.2017 12:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Американские ученые провели исследование, которое показало, что умственные способности собак выше, чем у кошек, информацию об этом опубликовали в журнале ScienceDaily.

"Кошатники" поспорят: ученые выяснили, что собаки умнее котов
© Pixabay
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Это связано с количеством нейронов в коре мозга животных: "маленькие серые клетки", связанные с мышлением, планированием и сложным поведением — все это признаки интеллекта, и у собак и оказалось в два раза больше, чем у кошек. Как выяснилось, у псов около 530 миллионов кортикальных нейронов, в то время как у их "конкурентов" всего около 250 миллионов. Количество таких клеток в мозге у человека — 16 миллиардов, что несопоставимо больше, чем у домашних питомцев.

"Я считаю, что абсолютное число нейронов, которое есть у животного, особенно в коре головного мозга, определяет богатство их внутреннего психического состояния и их способность предсказать, что должно произойти в их среде, основанное на прошлом опыте", — пояснила исследователь Сюзана Геркулано-Хозель.

Во время эксперимента нейробиологи сравнили количество нейронов не только у домашних, но и у диких животных: гиен, львов и енотов. Выяснилось, что еноты имеют почти одинаковое с собаками количество нейронов в коре головного мозга, что во многом объясняет их поведение.

 
Теги: Минск
 
 
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Американские ученые утверждают, что у собак в коре головного мозга в два раза больше нейронов, чем у кошек, и это определяет их умственные способности.

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