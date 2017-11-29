МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Американские ученые провели исследование, которое показало, что умственные способности собак выше, чем у кошек, информацию об этом опубликовали в журнале ScienceDaily .

Это связано с количеством нейронов в коре мозга животных: "маленькие серые клетки", связанные с мышлением, планированием и сложным поведением — все это признаки интеллекта, и у собак и оказалось в два раза больше, чем у кошек. Как выяснилось, у псов около 530 миллионов кортикальных нейронов, в то время как у их "конкурентов" всего около 250 миллионов. Количество таких клеток в мозге у человека — 16 миллиардов, что несопоставимо больше, чем у домашних питомцев.

"Я считаю, что абсолютное число нейронов, которое есть у животного, особенно в коре головного мозга, определяет богатство их внутреннего психического состояния и их способность предсказать, что должно произойти в их среде, основанное на прошлом опыте", — пояснила исследователь Сюзана Геркулано-Хозель.

Во время эксперимента нейробиологи сравнили количество нейронов не только у домашних, но и у диких животных: гиен, львов и енотов. Выяснилось, что еноты имеют почти одинаковое с собаками количество нейронов в коре головного мозга, что во многом объясняет их поведение.