|
"Кошатники" поспорят: ученые выяснили, что собаки умнее котов
30.11.2017 12:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Американские ученые провели исследование, которое показало, что умственные способности собак выше, чем у кошек, информацию об этом опубликовали в журнале
Это связано с количеством нейронов в коре мозга животных: "маленькие серые клетки", связанные с мышлением, планированием и сложным поведением — все это признаки интеллекта, и у собак и оказалось в два раза больше, чем у кошек. Как выяснилось, у псов около 530 миллионов кортикальных нейронов, в то время как у их "конкурентов" всего около 250 миллионов. Количество таких клеток в мозге у человека — 16 миллиардов, что несопоставимо больше, чем у домашних питомцев.
"Я считаю, что абсолютное число нейронов, которое есть у животного, особенно в коре головного мозга, определяет богатство их внутреннего психического состояния и их способность предсказать, что должно произойти в их среде, основанное на прошлом опыте", — пояснила исследователь Сюзана Геркулано-Хозель.
Во время эксперимента нейробиологи сравнили количество нейронов не только у домашних, но и у диких животных: гиен, львов и енотов. Выяснилось, что еноты имеют почти одинаковое с собаками количество нейронов в коре головного мозга, что во многом объясняет их поведение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские ученые утверждают, что у собак в коре головного мозга в два раза больше нейронов, чем у кошек, и это определяет их умственные способности.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии