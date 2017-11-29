ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Деревни будущего" планируют создавать в Беларуси

30.11.2017 12:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Михаил Русый анонсировал масштабный амбициозный проект по созданию в стране деревень будущего. Об этом он заявил в Овальном зале во время ответов правительства на вопросы парламентариев.

"Деревни будущего" планируют создавать в Беларуси
© Sputnik / Сергей Лескеть
Фуд-шоу по-мотольски
18

"Сейчас идет речь о реализации проекта "Деревня будущего", — сказал Русый. По его словам есть поручения президента страны, касающееся приведения в порядок поселков городского типа, в том числе и реализации проекта о создании деревни новой формации.

Во время общения с журналистами Вице-премьер пояснил, что юридически проект "Деревня будущего" планируется оформить в 2018 году. В настоящее время разработкой концепции проекта занимается министерство архитектуры и строительства.

Русый также пояснил, что за образец "Деревни будущего" будут взяты уже имеющиеся объекты — деревня Копысь, агрогородок Вертилишки.

"Глава государства поручил, определив конкретно, какие населенные пункты станут "деревнями будущего", по максимуму задействовать сохранившиеся объекты на из территории и создать новые", — сказал Русый.

Он также сообщил, что реализация таких проектов направлена на то, чтобы не только сохранить рабочие места на селе, но и создавать новые. В данной связи Русый коснулся проблем развития агроусадьб, которые оказывают услуги по проведению свадеб и других корпоративных мероприятий. "Нам нужно развивать агроусадьбы, а воровать и использовать мошеннические схемы — не нужно", — сказал вице премьер.

Русый также особо отметил важность приобщения сельского населения, особенно в маленьких деревнях к IT. По словам Русого, один из банков, который работает с агропромышленным сектором, намерен реализовать такой проект.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-премьер правительства Русый отметил важность развития агроусадеб и приобщения сельского населения, особенно маленьких деревень, к IT.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Кошатники" поспорят: ученые выяснили, что собаки умнее котов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика