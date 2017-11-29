|
"Деревни будущего" планируют создавать в Беларуси
30.11.2017 12:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Михаил Русый анонсировал масштабный амбициозный проект по созданию в стране деревень будущего. Об этом он заявил в Овальном зале во время ответов правительства на вопросы парламентариев.
© Sputnik / Сергей Лескеть
"Сейчас идет речь о реализации проекта "Деревня будущего", — сказал Русый. По его словам есть поручения президента страны, касающееся приведения в порядок поселков городского типа, в том числе и реализации проекта о создании деревни новой формации.
Во время общения с журналистами Вице-премьер пояснил, что юридически проект "Деревня будущего" планируется оформить в 2018 году. В настоящее время разработкой концепции проекта занимается министерство архитектуры и строительства.
Русый также пояснил, что за образец "Деревни будущего" будут взяты уже имеющиеся объекты — деревня Копысь, агрогородок Вертилишки.
"Глава государства поручил, определив конкретно, какие населенные пункты станут "деревнями будущего", по максимуму задействовать сохранившиеся объекты на из территории и создать новые", — сказал Русый.
Он также сообщил, что реализация таких проектов направлена на то, чтобы не только сохранить рабочие места на селе, но и создавать новые. В данной связи Русый коснулся проблем развития агроусадьб, которые оказывают услуги по проведению свадеб и других корпоративных мероприятий. "Нам нужно развивать агроусадьбы, а воровать и использовать мошеннические схемы — не нужно", — сказал вице премьер.
Русый также особо отметил важность приобщения сельского населения, особенно в маленьких деревнях к IT. По словам Русого, один из банков, который работает с агропромышленным сектором, намерен реализовать такой проект.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-премьер правительства Русый отметил важность развития агроусадеб и приобщения сельского населения, особенно маленьких деревень, к IT.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии