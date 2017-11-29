МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Михаил Русый анонсировал масштабный амбициозный проект по созданию в стране деревень будущего. Об этом он заявил в Овальном зале во время ответов правительства на вопросы парламентариев.



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"Сейчас идет речь о реализации проекта "Деревня будущего", — сказал Русый. По его словам есть поручения президента страны, касающееся приведения в порядок поселков городского типа, в том числе и реализации проекта о создании деревни новой формации.

Во время общения с журналистами Вице-премьер пояснил, что юридически проект "Деревня будущего" планируется оформить в 2018 году. В настоящее время разработкой концепции проекта занимается министерство архитектуры и строительства.

Русый также пояснил, что за образец "Деревни будущего" будут взяты уже имеющиеся объекты — деревня Копысь, агрогородок Вертилишки.

"Глава государства поручил, определив конкретно, какие населенные пункты станут "деревнями будущего", по максимуму задействовать сохранившиеся объекты на из территории и создать новые", — сказал Русый.

Он также сообщил, что реализация таких проектов направлена на то, чтобы не только сохранить рабочие места на селе, но и создавать новые. В данной связи Русый коснулся проблем развития агроусадьб, которые оказывают услуги по проведению свадеб и других корпоративных мероприятий. "Нам нужно развивать агроусадьбы, а воровать и использовать мошеннические схемы — не нужно", — сказал вице премьер.

Русый также особо отметил важность приобщения сельского населения, особенно в маленьких деревнях к IT. По словам Русого, один из банков, который работает с агропромышленным сектором, намерен реализовать такой проект.