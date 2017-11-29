Как в Беларуси замораживают стволовые клетки новорожденных, зачем и сколько это стоит

Евгения сейчас на 37 неделе беременности. Ей скоро рожать и она планирует сохранить стволовые клетки из пуповинной крови малыша. В будущем они могут помочь в лечении от некоторых болезней, прежде всего заболеваний кроветворной системы. Именно поэтому она приехала заключить договор в лабораторию сепарации и замораживания костного мозга в 9-ю городская клиническую больницу Минска. Криосохранять стволовые клетки, выделенные из пуповинной крови, в нашей стране начали в 2010 году. Сейчас в столице работают два банка пуповинной крови: помимо 9-й больницы еще один есть в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

— О процедуре я узнала, когда лежала на сохранении. Мы ждем первого ребенка, а у меня в семье были случаи заболеваний крови, которые требовали пересадки клеток. Поэтому для нас сохранение пуповинной крови малыша — страховка. С ней ты себя чувствуешь намного спокойнее, — говорит Евгения.

«Криосохранить стволовые клетки стоит от 596 до 1189 рублей в зависимости от способа выделения»

Светла Дрык, заведующая лабораторией сепарации и замораживания костного мозга 9-й городской клинической больницы Минска, показывает автоматический сепаратор клеток крови. Примерно в течение часа он может автоматически выделить из пуповинной крови стволовые клетки. Их можно выделить и полуавтоматическим путем, но аппаратный способ считается более эффективным, правда, и более дорогим.



Светла Дрык, заведующая лабораторией сепарации и замораживания костного мозга 9-й городской клинической больницы Минска

— Таких автоматических сепараторов клеток крови в Беларуси — два. И не в каждом банке пуповинной крови в мире они есть, — говорит она.

Сегодня в банке пуповинной крови в 9-й городской клинической больнице хранятся 1550 образцов пуповинной крови. Эта услуга платная. Если клетки будет выделять автоматический сепаратор, процедура стоит чуть более 1189 рублей. Если их выделяют полуавтоматическим способом — то чуть более 596 рублей. При этом ежегодно нужно платить от чуть больше 69 до 120 рублей за хранение клеток в зависимости от способа их выделения.

Чтобы сохранить стволовые клетки, нужно заключить договор с больницей, семье на руки выдадут специальный контейнер, и во время родов в роддоме в него должны собрать пуповинную кровь. В течение суток контейнер доставляют в лабораторию, где проводят выделение клеток, обследование и криозамораживание в автоматическом программном замораживателе с их последующим долгосрочным хранением.



Автоматический сепаратор клеток крови

Договор на хранение стволовых клеток заключается на 18 лет, затем его можно продлить. В целом клетки в специальных криохранилищах при ультранизких температурах в жидком азоте можно хранить бесконечно. В банке они хранятся при температуре минус 196 градусов.

По словам специалиста, при заборе пуповинной крови главное не потерять время, а счет идет на секунды. Когда ребенок родился, пуповину пережали и от нее отделили малыша, именно в это время нужно успеть аккуратно все собрать. По времени эта процедура занимает пять-семь минут. При этом, чем длиннее пуповина и шире пупочный канатик, который соединяет ребенка с плацентой, тем больше будет крови.



В таких ламинарных боксах в стерильных условиях работают со стволовыми клетками.

Она отмечает, что не так важно — мама рожает сама или с помощью кесарева сечения. В любом из этих случаев можно сделать забор пуповинной крови.

— Считается, что во время родов ребенок испытывает шок и выбрасывает стволовые клетки в пуповину. Так распорядилась природа. А при кесарево сечении этого шока нет. Но наш опыт говорит о другом: самый шикарный забор пуповинной крови был именно в случае кесарева сечения.

Единственные противопоказания для забора пуповинной крови — наличие антител к гепатитам В и С, ВИЧ и сифилис.

Стволовые клетки можно использовать при лечении более 60 заболеваний



Криохранилища, предназначенные для хранения стволовых клеток, выделенных из пуповинной крови.

Специалист рассказывает, что чаще всего к ним обращаются семейные пары более зрелого возраста, без особых проблем со здоровьем, которые заботятся о будущем здоровье детей.

— Есть и семьи, у которых уже были ранее проблемы, но их меньшинство. Есть пары, которые хранят клетки второго и даже третьего ребенка.

Светла Дрык отмечает, что трансплантация стволовых клеток пуповинной крови —альтернатива трансплантации клеток костного мозга. Сегодня в мире эти клетки можно использовать при лечении более 60 заболеваний. В том числе острого лейкоза, миелодиспластического синдрома, миелопролиферативных опухолей, злокачественных опухолей, болезней, связанных с патологией стволовых клеток, наследственных аномалий эритроцитов, лимфопролиферативных заболеваний.

— Также в мире их используют для лечения детского церебрального паралича, эндокринологических заболеваний, различных иммунодефицитных состояний и заболеваний нервной системы. Для нас это пока вопрос будущего, — отмечает она.

Клетки, выделенные из пуповинной крови, на 100% подойдут ребенку без риска несовместимости и отторжения и с высокой вероятностью могут подойти братьям и сестрам.

— Вероятность того, что клетки подойдут брату или сестре от одних родителей — 25%. Но все равно — это может помочь, — рассказывает специалист.



Кассеты, в которых хранятся стволовые клетки.

Специалист отмечает, что стволовые клетки есть и у взрослого человека.

— Мы рождаемся с определенным количеством стволовых клеток и в течение жизни их расходуем. Но они делятся до определенного предела, поэтому и есть смысл их сохранить на будущее. Считают, что при рождении на 10 000 всех клеток приходится одна стволовая, в подростковом возрасте на 100 000, а в 50 лет уже на 500 000.

При этом стволовые клетки в организме взрослого отличаются от клеток из пуповинной крови. Для проведения эффективной трансплантации стволовых клеток пуповинной крови нужно в десять раз меньше, чем клеток костного мозга взрослого человека.

Стволовые клетки пуповинной крови обладают наибольшим потенциалом к размножению и восстановлению поврежденных тканей. Они собраны в первые минуты жизни, когда еще не подверглись неблагоприятному воздействию окружающей среды, у них меньшая склонностью к мутациям.

— Вероятно, может возникнуть ситуация, когда человек заболел, а клетки взять негде. Никто же не думает, что он заболеет. И если нужна пересадка и есть возможность взять клетки у этого человека, то берут. Но это возможно не всегда. Бывают случаи, когда требуется пересадка клеток, взятых у другого человека. Если клетки родных не подошли, то начинается поиск донора в международных регистрах. Если находят, то это стоит дорого. Но если у нас есть образец, который хранится в банке крови, мы можем его взять в любое время.

Почему в Беларуси нет публичных банков стволовых клеток?

В мире существуют публичные и персональные банки крови. Персональные являются собственностью семьи.

— Именно персональным и считается наш банк. На сегодня клетками из него никто пока не воспользовался, — резюмирует Светла Дрык.





Публичных банков стволовых клеток в Беларуси нет. Создать их — слишком дорого. Специалист приводит в пример такой банк в Самаре, где в его развитие вложили очень много денег.

Публичные банки есть в Италии, Германии, России… Там хранятся безымянные образцы клеток пуповинной крови, и клетки полностью обследованы, и готовы к использованию. Таких образцов должно быть 5−20 тысяч, тогда можно говорить о публичном банке.