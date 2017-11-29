СК - о гибели детей под завалами дома в Могилеве: полагаем, что установим конкретных виновных

Уголовное дело по обвинению в служебной халатности по факту гибели двоих школьников под рухнувшей плитой недостроенного дома в Могилеве возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Об этом рассказал глава Следственного комитета Иван Носкевич 30 ноября на пресс-конференции в Могилеве.



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— Несколько человек со времени незаконного строительства дома до момента происшествия ненадлежащим образом исполняли обязанности, в результате чего в том числе произошел этот несчастный случай, — подчеркнул Носкевич.

Отвечая на вопросы о том, будут ли установлены конкретные виновные в трагедии, председатель Следственного комитета отметил, что следствие принимает для этого все возможные меры.

— Мы полагаем, что в результате тщательного планомерного расследования все-таки выйдем на обвинение — как в части причинения смерти по неосторожности, так и в части совершения халатных действий со стороны должностных лиц Могилевского горисполкома. Полагаю, мы доведем дело до логического завершения, — заявил Иван Носкевич.

Напомним, 1 ноября трое детей оказались на территории заброшенного участка с недостроенным домом в Могилеве. 9-летние Максим и Денис решили исследовать строение, 7-летний Артем отказался — родители настрого запретили ему даже приближаться к постройке.

Около 16.00 на двоих мальчиков обрушилась плита перекрытия. Артем побежал за помощью. Максим погиб на месте, Дениса в состоянии клинической смерти доставили в областную детскую больницу. Мальчика почти две недели пытались спасти врачи со всей страны , но вечером 13 ноября ребенок умер , не приходя в сознание. Уголовное дело переквалифицировали на «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».



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42-летнего владельца заброшенного недостроя, в котором погибли дети, задержали на трое суток , затем отпустили. По версии следствия, дом мужчина начал строить самовольно в 2008—2010 годах.

СК возбудил также дело за служебную халатность в отношении ряда должностных лиц управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского горисполкома. По мнению следователей, они ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности, а также не выполнили требования законодательства, регламентирующие порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений.

На момент обрушения недострой не был законсервирован, территория была открыта для доступа. По некоторым данным, строение было возведено незаконно, подручными средствами, некачественно, и Комитет госконтроля выносил предписание о его сносе еще 7 лет назад. На основании проверки тогда привлекли к дисциплинарной ответственности должностные лица Могилевского горисполкома за то, что не обеспечили должный контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства.