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СК - о гибели детей под завалами дома в Могилеве: полагаем, что установим конкретных виновных
30.11.2017 12:42 — Новости Общества | Tut.by
Уголовное дело по обвинению в служебной халатности по факту гибели двоих школьников под рухнувшей плитой недостроенного дома в Могилеве возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Об этом рассказал глава Следственного комитета Иван Носкевич 30 ноября на пресс-конференции в Могилеве.
— Несколько человек со времени незаконного строительства дома до момента происшествия ненадлежащим образом исполняли обязанности, в результате чего в том числе произошел этот несчастный случай, — подчеркнул Носкевич.
Отвечая на вопросы о том, будут ли установлены конкретные виновные в трагедии, председатель Следственного комитета отметил, что следствие принимает для этого все возможные меры.
— Мы полагаем, что в результате тщательного планомерного расследования все-таки выйдем на обвинение — как в части причинения смерти по неосторожности, так и в части совершения халатных действий со стороны должностных лиц Могилевского горисполкома. Полагаю, мы доведем дело до логического завершения, — заявил Иван Носкевич.
Напомним, 1 ноября трое детей оказались на территории заброшенного участка с недостроенным домом в Могилеве. 9-летние Максим и Денис решили исследовать строение, 7-летний Артем отказался — родители настрого запретили ему даже приближаться к постройке.
Около 16.00 на двоих мальчиков обрушилась плита перекрытия. Артем побежал за помощью. Максим погиб на месте, Дениса в состоянии клинической смерти доставили в областную детскую больницу. Мальчика почти две недели
42-летнего владельца заброшенного недостроя, в котором погибли дети,
На момент обрушения недострой не был законсервирован, территория была открыта для доступа. По некоторым данным, строение было возведено незаконно, подручными средствами, некачественно, и Комитет госконтроля выносил предписание о его сносе еще 7 лет назад. На основании проверки тогда привлекли к дисциплинарной ответственности должностные лица Могилевского горисполкома за то, что не обеспечили должный контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства.
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Пока уголовное дело по обвинению в служебной халатности возбуждено "в отношении неопределенного круга лиц". Со времени незаконного строительства дома до момента...
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