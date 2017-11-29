30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать единую программную платформу для проекта "Электронная школа". Об этом сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко подчеркнул, что проект "Электронная школа" не сводится исключительно к электронным дневнику и журналу. Он подразумевает комплекс различных мероприятий, включая карту учащегося, которой можно пользоваться повсеместно по всей стране. "Это достаточно широкая платформа, которая может наполняться дополнительными видами услуг и должна реализовываться в школе. В этом году активно изучали мнения директорского корпуса, учителей, классных руководителей, и все приходят к выводу, что необходимы единая национальная программная платформа и централизация этого процесса в масштабах страны, - проинформировал министр. - У нас более 3 тыс. школ. Нужна единая система, которая позволили бы нам не только видеть классный журнал в разрезе каждого класса".

Централизованная программная платформа, по словам Игоря Карпенко, позволит отследить динамику успеваемости в рамках школы, микрорайона, области, страны. Она поможет ознакомиться с тем, как идет освоение учебной программы в соответствии с календарным планированием, как проходит промежуточная аттестация по четвертям и т.д. "Это широкий спектр вопросов, который сегодня активно обсуждает ГИАЦ (Главный информационно-аналитический центр. - Прим. БЕЛТА) и, скорее всего, выступит единой площадкой, которая будет осуществлять координацию и централизацию в этом процессе", - добавил министр.

Игорь Карпенко принял участие в открытии первой международной выставки-форума "Информационные технологии в образовании" - ITE-2017, которая проводится в целях эффективного использования и продвижения информационно-коммуникационных технологий в системе образования. Форум собрал более 3 тыс. участников: школьников, студентов, учителей, представителей органов управления системы образования, поставщиков информационных технологий. Выставка-форум предполагает мастер-классы, тренинги, конкурсы проектов, выступления белорусских и зарубежных специалистов. Организатор масштабного мероприятия - Министерство образования совместно со своим Главным информационно-аналитическим центром.-0-