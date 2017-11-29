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Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу из-за сильного ветра

30.11.2017 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Синоптики предупреждают о сильном ветре в первый день зимы. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В пятницу, 1 декабря, в ночные и утренние часы на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

1 декабря погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидаются осадки, днем возможен небольшие кратковременный мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывистый, в ночные и утренние часы на большей части территории республики, днем местами, преимущественно по северной половине, сильный порывистый.

Температура воздуха в течение суток 0..+5°С, днем по юго-востоку до +7°С. Атмосферное давление ночью упадет, утром и днем будет расти.

 
 
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В пятницу, 1 декабря, в ночные и утренние часы на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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