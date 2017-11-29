Жители Витебска о переименовании улиц: у города других проблем нет?

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Несмотря на то, что улицы изменили названия более недели назад, в городе на Двине об этом мало кто знает. А среди тех, кто слышал о переименовании, удачным это решение считают немногие. Корреспондент Sputnik Павел Вур провел опрос на улицах города, чтобы узнать мнение горожан об инициативе властей. О том, что ему ответили витебляне, смотрите на видео.



© Sputnik/ Алексей Даничев Витебские власти непонятно зачем переименовали 15 улиц города

Поселок вне закона

Городской поселок Руба находится в нескольких километрах от Витебска. Достопримечательностей там немного: музей-усадьба Репина "Здравнево", некогда процветающий завод "Доломит", специализирующийся на добыче и переработке одноименного удобрения и, с недавнего времени, новая ГЭС. Проживает в Рубе около восьми тысяч человек.

А еще Руба примечательна тем, что с 1997 года поселок оказался вне закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь", то есть был административно присоединен к Железнодорожному району Витебска, но юридически все ещё оставался территорией Витебского района. Это длилось около двадцати лет. Наконец, в 2015 году власти решили окончательно внести ясность: остаётся поселок в Витебском районе или же присоединяется к городу? Вопрос вынесли на общественное обсуждение жителей Рубы и, естественно, большинство высказалось за присоединение к Витебску.

Когда поселок вошел в состав города, сразу же возникла проблема: наименования некоторых поселковых улиц дублировали названия улиц в Витебске, и с этим надо было что-то делать. В итоге, за ноябрь в нем было переименовано двенадцать улиц и три переулка.

"Как-то, все равно"

Реакция на это событие у горожан была неоднозначной: большинство интернет-пользователей в своих комментариях к статьям о присоединении Рубы и переименовании улиц выказывали недовольство происходящим и задавали вопросы: для чего это сделано? Кто будет оплачивать переименование? И как быть с пропиской? Некоторые признавались, что не знали этих улиц, даже когда у тех были старые названия.



© Sputnik/ Павел Вур Праздник одной улицы: как в Витебске прошел фестиваль Lazo fest

"Других проблем в городе нет??? Смысл этих изменений совершенно не понятен!!! " – написала пользовательница одного из городских сайтов.

"Переименовали улицы в Рубе, там были обычные названия для поселка. А документы все равно менять надо, и людей Витебских помнить. Так, что все просто и оправданно", – парировал выпады против витебских градостроителей один из читателей городских новостей.

"Я даже и половины улиц не знала так их еще и переименовали) " – весело написала витеблянка.

Когда же корреспондент Sputnik вышел на улицы и поинтересовался мнением прохожих, выяснилось, что многим горожанам абсолютно все равно, как и что переименовывают в Витебске, главное не заблудиться!

"Мне без разницы, все равно я знаю, где что находится", — объяснила Sputnik юная жительница города.

Более того, если фамилия Репин более-менее известна, то кто такой Шмаков, молодые люди не знают.

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Старшее поколение знает и Федора Шмакова, и его заслуги перед Витебском, но считает, что переименовывать улицы не стоит, поскольку старые названия — часть истории города.

"Раз уж так исторически сложилось, то переименовывать не стоит. Потом что, — начнем памятники сносить?"– рассудительно заметил один из прохожих.

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Речь идет не только о любви к истории, горожан беспокоит и материальная проблема, которую придется решать жителям переименованных улиц, – смена в паспорте штампа о прописке.

"Мне нравилось жить на улице Центральной, а не на Овечкина. Я даже не знаю, кто это такой! Кроме того, почему мы должны тратить свои нервы, силы и время на смену штампа о прописке из-за того, что кому-то захотелось переименовать улицы?" – возмутилась Ирина, жительница улицы имени Александра Овечкина, бывшей Центральной.

Лучше всего о переименовании улиц знают таксисты, но и для них это всего лишь рабочий момент.

"Зачем это сделали, я вообще не понимаю, но привыкнуть к новым названиям можно – это дело времени. Таксисты быстро перестроятся, особенно те, у кого есть навигатор", — сообщил Sputnik водитель одной из городских служб такси.

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Такое всеобщее безразличное отношение к своему городу не может не вызвать удивления.

"А чего вы хотели? Сейчас людей интересуют вопросы политики, экономики и финансов, то есть то, от чего напрямую зависят их зарплаты, а улицы… От того, как они называются, ни кисло, ни сладко", — поделился своим мнением один из витеблян.

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Не просто так

Новые названия улиц были взяты не "из головы": фамилии почетных граждан, в честь которых можно назвать улицы, отделу архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома предоставил городской совет ветеранов.

"Вообще, переименование улиц было длительным процессом, потому мы что долго сравнивали количество капитальных строений и зарегистрированных единиц недвижимого имущества на улицах с дублирующими названиями в Витебске и Рубе. И переименовали те из них, где зарегистрировано меньше строений. Но так, как Центральная и Молодежная – основные улицы в Рубе, то мы их не трогали", — рассказал Sputnik Алексей Тишутин, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома.

По словам собеседника, каждое название имеет свое "историческое обоснование": например Центральная улица находится в Тарном. А этому району предоставлялись участки от завода "Монолит", генеральным директором которого долгое время был Александр Овечкин.

По мнению Алексея Тишутина, названия улиц должны отражать историю города. Поэтому и улицу Репина решили оставить в Рубе рядом со Здравнево, музеем-усадьбой, когда-то принадлежавшей Илье Репину.

"Кстати, прописку жителям переименованных улиц будут менять только при плановой замене паспорта, специально же идти в паспортный стол не нужно, поскольку все заинтересованные органы уже предупреждены", — рассказал собеседник.

Кроме всего прочего, градостроители были ограничены белорусским законодательством, согласно которому улицы сначала называют на белорусском языке, а затем их транслитерацией переводят на русский. Не просто переводом, а именно транслитерацией, и поэтому каждый раз приходится выбирать такие названия, которые звучат одинаково и на русском, и на белорусском языках.