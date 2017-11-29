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СК пообещал довести до завершения дело по гибели детей в Могилеве
30.11.2017 13:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Следствие уточняет круг лиц, причастных к гибели двух мальчиков на недостроенном объекте Могилева, сообщил председатель Следственного комитета РБ Иван Носкевич.
© Фото: УСК по Могилевской области
В четверг Носкевич посетил с рабочим визитом Могилевскую область, где ответил на вопросы представителей СМИ о ходе расследования актуальных уголовных дел.
Руководитель комитета подчеркнул, что круг подозреваемых в этом деле уточняется, поскольку, по версии следствия, сразу несколько человек в период с начала строительства дома и до момента происшествия ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.
"Не знаю, какие могут иметь под собой основания слухи о том, что никто не понесет ответственности. Следствием принимаются все возможные меры для установления круга лиц, причастных как к причинению смерти по неосторожности, так и к служебной халатности из числа должностных лиц Могилевского горисполкома. Ведь, как вы знаете, дополнительно было возбуждено уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса", — сказал Носкевич.
После смерти второго ребенка дело было переквалифицировано по ч. 2 ст. 144 Уголовного кодекса — "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
Назначен комплекс экспертных исследований, в том числе строительно-техническая экспертиза.
Носкевич отметил, что дело будет доведено до логического завершения.
"Мы полагаем, что в результате тщательного и планомерного расследования выйдем на предъявление обвинения как по факту причинения смерти по неосторожности, так и по факту служебной халатности со стороны должностных лиц", — добавил он.
Несчастный случай произошел 1 ноября в микрорайоне "Спутник" областного центра. Двое учеников четвертого класса во время каникул играли на недостроенном объекте и на них
Следствие
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Следователи устанавливают круг лиц, причастных к гибели двух мальчиков, на которых обрушилась плита частного дома в областном центре.
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