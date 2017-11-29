|
Кого из чиновников Гомельщины все же уволили за позднюю "народную" уборку льна
30.11.2017 13:26 — Новости Общества | Tut.by
Освобожден от должности председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий, рассказал TUT.BY источник.
Несколькими часами ранее вице-премьер Михаил Русый сообщил TUT.BY, что
Достоверно известно, что уволен начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий. Вероятно, отстранение его от должности связано с «массовой уборкой льна в регионе».
Увольнение первого зампреда облисполкома, озвученное вице-премьером, наши источники не подтверждают. Сам Александр Микалуцкий, курирующий в регионе сельское хозяйство, находится на рабочем месте.
Ранее глава Минсельхозпрода
Напомним, в Гомельской области райисполкомы, ряд предприятий и учебных заведений получили письма с просьбой оказать содействие в уборке льна в нескольких районах региона. Уже спустя сутки в Кормянский, Рогачевский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы со всей области
Всего на Гомельщине было посеяно 4800 га льна, убирать всей областью пришлось чуть более тысячи гектаров. Ежедневно участие в уборке принимали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколькими часами ранее вице-премьер Михаил Русый рассказал TUT.BY, что освобождены от должностей целый ряд руководителей, курирующих сельское хозяйство - как на...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии