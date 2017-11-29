Освобожден от должности председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий, рассказал TUT.BY источник.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Несколькими часами ранее вице-премьер Михаил Русый сообщил TUT.BY, что освобождены от должностей целый ряд руководителей , курирующих сельское хозяйство — как на Гомельщине, так и в профильном министерстве.

Достоверно известно, что уволен начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий. Вероятно, отстранение его от должности связано с «массовой уборкой льна в регионе».

Увольнение первого зампреда облисполкома, озвученное вице-премьером, наши источники не подтверждают. Сам Александр Микалуцкий, курирующий в регионе сельское хозяйство, находится на рабочем месте.

Ранее глава Минсельхозпрода Леонид Заяц заявлял , о недоработке местных органов власти в этом вопросе. «Убрать лен надо было раньше и не прибегая к помощи населения. Президент очень резко отреагировал на ситуацию, потребовал наказать виновных и передать материалы в прокуратуру, — говорил министр.

Напомним, в Гомельской области райисполкомы, ряд предприятий и учебных заведений получили письма с просьбой оказать содействие в уборке льна в нескольких районах региона. Уже спустя сутки в Кормянский, Рогачевский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы со всей области были направлены колонны автобусов с тысячами помощников .

Всего на Гомельщине было посеяно 4800 га льна, убирать всей областью пришлось чуть более тысячи гектаров. Ежедневно участие в уборке принимали до трех тысяч человек на протяжении нескольких дней.