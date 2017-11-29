Игорь Карпенко. Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжится активное внедрение информационных технологий в учебный процесс. Об этом заявил журналистам министр образования Игорь Карпенко во время первой международной выставки-форума "Информационные технологии в образовании" - ITE-2017, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко среди концептуальных подходов к развитию системы образования назвал продвижение информационных технологий в образовательный процесс. "Сегодня важно не просто суммировать то, что разные компании, структуры наработали в плане обучения по тем или иным предметам, например, то, что поставляем в кабинеты физики, химии, биологии в общеобразовательных школах. Важно, чтобы это соотносилось с программой, которая должна быть реализована в системе общего среднего образования, с государственными стандартами, установленными в системе высшего образования", - пояснил он.

Новейшие информационные технологии должны способствовать развитию молодых людей, их включению в активную творческую деятельность. "Сегодня просто прочитать параграф из учебника, наверное, это уже банально. Для ребят важно воспринимать визуально информацию, провести опыт и т.д. Технологии, которые представлены на выставке, позволяют разнообразить образовательный процесс и будут влиять на его качество", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Выставка-форум "Информационные технологии в образовании" дает возможность ознакомления с современными технологиями, которые могут внедряться в образовательный процесс, а также для диалога между потенциальными партнерами, в том числе в плане заключения договоров. "Будет правильно, если выставка-форум будет проходить регулярно. Она позволит оперативно реагировать на изменения, происходящие в этой сфере", - добавил он.

Форум собрал более 3 тыс. участников: школьников, студентов, учителей, представителей органов управления системы образования, поставщиков информационных технологий. В программе - мастер-классы, тренинги, конкурсы проектов, выступления белорусских и зарубежных специалистов. Организатор масштабного мероприятия - Министерство образования совместно со своим Главным информационно-аналитическим центром.-0-