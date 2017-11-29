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Жители Лебяжьего просят поставить в их дворе шлагбаум из-за концертов в "Минск-Арене"
30.11.2017 13:46 — Новости Общества | Tut.by
Жители дома № 1 на улице Мястровской в Лебяжьем попросили главу Центрального района Игоря Бузовского установить на въезде в их двор шлагбаум. Люди жалуются, что посетители концертов в «Минск-Арене» постоянно заставляют двор машинами, пишет агентство «
По словам минчан, каждый проходящий в «Минск-Арене» концерт оборачивается большим скоплением автомобилей на парковке у их дома.
Глава администрации поручил подключить к вопросу ГАИ и отдел городского хозяйства администрации района. Также Бузовский поручил уточнить, является ли двор сквозным или тупиковым, чтобы проработать варианты ограждения, если такие возможны.
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Люди жалуются, что посетители концертов в "Минск-Арене" постоянно заставляют двор машинами.
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