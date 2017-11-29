МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Руководитель бобруйского клуба "Патриот" Николай Михальков сообщил в четверг Sputnik, что удовлетворен решением Следственного комитета прекратить расследование уголовного дела "Белого легиона".

Весной этого года президент Александр Лукашенко, посещая могилевское предприятие "Кроноспан", сообщил, что под Бобруйском готовили боевиков для осуществления на территории страны провокаций с применением оружия на День Воли (25 марта — Sputnik). В числе подозреваемых оказался сын Михалькова Ян и несколько воспитанников клуба. Затем в отношении Михалькома-старшего были выдвинуты обвинения. Председатель СК Иван Носкевич в четверг проинформировал, что уголовное преследование в отношении фигурантов по делу "Белого легиона" прекращено.

"Решением удовлетворен. Был почти уверен, что правда восторжествует. Не умирает еще надежда, что хороших людей и умных больше. Для меня это приятная новость, очень приятная новость", — сказал Михальков Sputnik.

Собеседник сообщил, что планирует продолжать работать в клубе "Патриот" Центра творчества детей и молодежи Бобруйска, где он продолжает числиться в качестве сотрудника.

"Планы на будущее – работать, воспитывать детей, потому что никто, кроме нас, этим заниматься не будет. Буду продолжать работать в клубе "Патриот", — добавил он.

Михальков признался, что все то время, что шло расследование, сильно переживал.

"Я не думаю, что кто-то бы на моем месте не переживал", — заметил он.

В марте были задержаны лидеры расформированного в 2000-х "Белого легиона" Мирослав Лозовский и не зарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, а также члены клуба "Патриот" — всего 26 человек. Спустя время все фигуранты были отпущены из СИЗО .