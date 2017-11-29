Света и кошки. Как гомельчанка в подвале спасает животных от болезней, мороза и людей

Светлана живет в квартире с хорошим ремонтом. У нее есть любящий муж, уже взрослые дети. Есть любимая работа. Даже две. Только вторая не приносит денег. Тем не менее, на нее Света ходит с большим удовольствием и ежедневно. Без праздников и выходных, два раза в сутки — утром и вечером. Уже лет 15 она спасает котов со всей округи от холода, голода и людей.





С порога нас встречает задорный Фунтик, на его лай прибегает Кутузов. С полминуты внимательно рассматривает гостей и вальяжной походкой скрывается за углом другой комнаты. Лайма тоже попыталась выйти, но врезалась в стену, кое-как развернулась и поплелась восвояси — в свою коробку-кровать. Она старая и уже совсем не видит.





Эти трое — здесь на ПМЖ. Кутузова год назад Света спасла от смерти. Кто-то вырвал ему глаз и тот просто болтался на сухожилиях. Лайму подбросили во двор. Хозяйка уверена — кошку породы невская маскарадная люди держали для разведения, а когда она постарела, просто выбросили.

— Когда я ее подобрала, она выпила пол-литра воды, так была обезвожена. Ну разве это люди? Вот скажите, как так можно? — недоумевает хозяйка.





Это не все питомцы Светланы. Еще есть Борис, Бэтти, Васька, Мурзик и Гриша, которого пришлось переименовать в Ричарда, уж больно оказался интеллигентным. Всего 12 упитанных усатых, полосатых, пятнистых, тигровых, трехцветных четвероногих друга. Всех их без исключения Света когда-то спасла от смерти.





Теперь они квартируются в подсобном помещении подвала. Светлане повезло с соседями — говорит, никто не против, чтобы она держала на общей территории столько котов. И все-таки, чтобы не появились недовольные, два раза в день — в 6 утра и в 6 вечера женщина убирает в подсобке. Меняет лотки, перестилает на полу картонки.

— Лишь бы не узнали интерьеры хорошие люди, — волнуется Света и просит фотографа не делать общих планов.





Черных малышек Веру, Надю и Любу Света держит в отдельном помещении — у котят не такой сильный иммунитет, поэтому они больше подвержены различным болезням, нужно беречь.

— Первым делом, как только подбираю очередного бездомного, везу к ветеринару — проверить на опасные инфекции и болезни. Это правило номер один в нашем общежитии. Если все хорошо — приношу сюда. Нет — лечу. Вот Ричарда вылечила — у него страшнейший блошиный дерматит был. А когда подобрала Соню и принесла просветить на лишай, она вся светилась. Даже врачи отговаривали. Шерсть слезла, как сфинкс была. Но ничего, вылечили! Посмотрите, какая красотка у нас теперь!





Самая большая боль Светы — Василий — двухлетний кот с перебитыми задними лапами, которые он таскает за собой мертвым грузом. Но Вася не безнадежен.

— Он может научиться ходить. Нужно разрабатывать мышцы. Но это надо много и регулярно заниматься. Просто ему нужен один любящий хозяин, — и Света привязывает веревочку к задней части Васькиного туловища и заставляет его ходить. На двух квадратных метрах не разгуляешься, но все же лучше, чем ничего не делать.





— Я понимаю, что всех котов мира я не спасу. Но как можно пройти мимо страдающего животного? — недоумевает Светлана. При этом она реально оценивает ситуацию и свой несанкционированный питомник старается не расширять до неконтролируемых размеров. Женщину с 24 голодными котами категорически осуждает. Говорит, таких хозяев необходимо привлекать к ответственности за жестокое обращение с животными. Только вот как?

— Ситуация безвыходная. Если написать на хозяйку заявление, котов изымут. Но поскольку приютов в нашей стране нет, животных сразу умертвят. Забрать всех котов сразу и приютить мы тоже не можем, тем более сейчас зима. Им просто не найдется места. Пытались решить с женщиной этот вопрос полюбовно. Просили отдавать по одному по два нам постепенно, мы бы могли потихоньку их выходить и пристроить, но она не соглашается.





Светлана уверена: чтобы таких ситуаций было меньше, необходим внятный закон о животных. Проблему с бездомными кошками и собаками способна решить массовая стерилизация.

— Волонтеры сейчас за свои деньги все это делают. Но это борьба с ветряными мельницами. Мы стерилизуем, а приезжает служба отлова, и им в первых рядах именно эти животные попадаются. Потому что они более ласковые, не боятся людей и не разбегаются, зато нестерилизованные как раз первым делом убегают. Вот и получается, что все наши усилия — в трубу.

Отсутствие приютов в стране, уверена Светлана, проблема решаемая. Просто чиновникам нет до нее дела: «На самом деле на приюты требуется не так много денег — нужны здание, минимальный штат ветврачей и помощников, остальное сделают волонтеры».





Но пока приютов не предвидится. А значит выбора нет — нужно снова приходить сюда два раза в день, кормить усатую ораву за свои деньги и постоянно искать средства на их лечение. Но эти затраты, говорит Светлана, с лихвой компенсируются эмоциями, которые испытываешь, когда удается пристроить очередного хвостатого в хорошие руки, а после получать фотоотчеты от его новых любящих владельцев. На счету у Светы таких уже более сотни.























